På Sandaker senter står Lars-Martin Berglund og spør etter folks bærenett. Han er daglig leder i GRIN, et oppstartsselskap som jobber med å teste ut en panteordning for bærenett.

Via en utleie- og returkasse kan kunder på senteret leie bærenett via Vipps. De refunderes gjennom en SMS-tjeneste. Planen er å utvide til flere sentre i Oslo.

Poenget er å få handlenettene folk har liggende hjemme til å brukes mer enn de gjør i dag.

Astrid Løken

– Det er nok bærenett der ute. Meningen med panteordningen er at vi får satt nettene i sirkulasjon. Det skal gjøre at vi ikke bruker penger på plastposer, men at vi bruker de ressursene som finnes, sier Berglund.

Vil redusere plastproblemet

Gründere som Berglund kan nå søke støtte fra Oslo kommune til ordninger som tar fatt i plastforsøplingen. I dette såkalte plastfondet ligger det 3 millioner kroner. Organisasjoner og næringsdrivende som har som formål å redusere plastsøppel i Oslo, kan søke tilskudd fra fondet. Søknadsfrist er 21. desember.

Plastforurensing er blitt et økende problem, særlig i verdenshavene. FN anslår at mer enn 8 millioner tonn plast dumpes der hvert år. Hvis dette fortsetter, vil det være mer plastikk enn fisk i havet innen 2050.

Fakta: Oslo kommunes plastfond Aktører kan søke om støtte til aktiviteter og tiltak som bidrar til å nå disse målene: • Redusere unødvendig bruk av plast og engangsartikler i Oslo • Forhindre marin forsøpling i indre Oslofjord • Rydde opp plast og marin forsøpling i Oslo Søknadsfristen er 21. desember 2018.

– Dette er ett av flere tiltak som byrådet innfører for å bekjempe plastforsøpling. Verden drukner i stadig mer plast, og det haster å gjøre noe med det. Mange organisasjoner rundt omkring har allerede gode løsninger, og de ønsker vi å samarbeide med, sier miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Berg (MDG).

I tillegg til Berglund har også klesvaskselskapet Clean planer om å søke. De jobber med mikroplast- og kjemikaliefri klesvask. Også miljøkollektivet Nordic Ocean Watch og den ideelle foreningen Hold Norge Rent er aktuelle søkere. Begge driver blant annet med strandrydding.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

Første by uten engangsplast

Byrådet ønsker at hovedstaden skal lede an i arbeidet mot plastforurensing og har som ambisjon at Oslo skal bli den første byen i verden som slutter å bruke unødvendig engangsplast.

– Hvor realistisk er denne ambisjonen?

– Den er realistisk, hvis vi faktisk etterspør plastfrie løsninger. For eksempel alternativer til plastbestikk, sugerør og plastkopper, sier Berg.

– Er ikke 3 millioner kroner lite penger med tanke på størrelsen på plastproblemet?

– Det er klart plastproblemet er veldig stort, men vi i Oslo kommune ønsker å gjøre vårt. Mange vil få mye ut av støtten fra oss. Vi håper også at flere i næringslivet kaster seg på. Vi er i ferd med å lage en handlingsplan mot plastforurensing i Oslofjorden, og allerede neste år skal vi begynne å fase ut engangsplast.