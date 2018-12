Nederst i saken kan du stemme på personen du mener bør bli Årets osloborger.

Hun ringer julen inn for hele Oslo og sørger for å sette byen i den rette stemningen. Fra rådhustårnet 66 meter over gateplan har klokkenist Laura Marie Rueslåtten god oversikt over hovedstaden.

– Jeg føler at dette er byens eget instrument. Det er stort at klokkespillet betyr noe i folks hverdag, og jeg har hjertet mitt i jobben, sier hun.

Rueslåtten forteller at hun ofte er våken om natten og sitter oppe og øver på stokk-klaviaturet. Da er det lille rommet med byens kanskje beste utsikt det perfekte sted å tilbringe tiden.

– Jeg elsker å spille, så jeg måtte bli musiker, sier hun.

Fakta: Laura Marie Rueslåtten (34) Musiker og komponist, klokkenist i Oslo rådhus.

Syv års utdannelse for å bli klokkenist

Har røtter i Hallingdal og Valdres, men har bodd i ulike land, blant annet USA og Danmark.

Spiller også klokkespill i Uranienborg kirke. Der kan du høre henne julaften og 1. juledag

I tåke bærer klokkespillet godt

Etter å ha spilt mange forskjellige instrumenter ble Rueslåtten «hekta» på klokkespillet som 17-åring. Hun tok privattimer hos daværende klokkenist i Rådhuset. For dette instrumentet var noe helt annet enn noe hun tidligere hadde prøvd: så mye klang, så fine lyder og mange nyanser!

Tonene fra tårnet bæres av vinden, og er forholdene riktige, kan klokkespillet høres helt til Maridalen.

– Jeg er glad i tåke, for da bærer lyden så godt. Det er kult når tonene bare kommer fra et usynlig sted, for i tåke ser ikke folk rådhustårnet. Storm er også fint, for da kan jeg spille toccataer som går fort, sier hun og fører an opp smale trapper og ut på taket for å kikke litt på klokkene.

Morten Uglum

De slår hvert kvarter og spiller vakker musikk hver time fra syv om morgenen til midnatt. Hun hutrer litt i T-skjorten, men sier hun ikke fryser.

– Jeg badet i Vesterhavet i Danmark i går. Det var kaldere der, sier musikeren som bor i seilbåt på Aker brygge hele året og tåler både frost og kulde.

Tar imot forslag fra publikum

Syv års utdannelse som klokkenist gjør at Rueslåtten behersker det kjempedigre musikkinstrumentet til fulle. Desembertonene som klinger over Oslo by fra rådhustårnet er forhåndsprogrammert. Spille live gjør hun den første lørdagen i måneden, søndager om sommeren og ved spesielle anledninger. Skjer det noe stort som påvirker alle, prøver hun å slå an tonen, sette stemningen folk kan kjenne seg igjen i.

Etter nobelprisutdelingen, der hun hyllet vinnerne med live musikk fra tårnet, kunne hun ta en tur til Danmark for kunstnerisk påfyll. Det var der hun studerte for å bli klokkenist.

Morten Uglum

Oslo-folk sender inn forslag til musikk de ønsker spilt, og Rueslåtten setter sammen programmet, som skiftes ut fire ganger i året. I rådhusheisen kan alle se hva som spilles når. Men noe er helt fast: Morgenstemning av Grieg klokken syv hver dag og Vektersangen ved midnatt. Det gjelder å fortelle folk hva klokken er.

– Har du noe favorittmusikk?

– Moderne, impresjonistiske og abstrakte melodier liker jeg godt, og belgisk musikk av den gamle sorten. Men viktigst er det at melodiene er fine å spille på klokkene. Jeg har også tro på «happyship» – humor og moro. Hvis folk er glade, blir det god stemning, og jeg vil at Oslo skal være en glad by, fastslår Rueslåtten.