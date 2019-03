Vedtok bilfri by i Wien, da startet stormen

– Det var tidvis et helvete, men det var verdt det.

Det sier Maria Vassilakou, viseordfører i Wien.

Året etter at hennes parti Die Grünen – Die grüne Alternative i 2010 overtok makten i den østerrikske hovedstaden og hun selv ble byråd for byutvikling, innførte partiet sin bilfritt byliv-strategi.

– Wien var en by som i all hovedsak var tilrettelagt for biltrafikk. Kun 4,5 prosent av befolkningen benyttet sykkel som transportmiddel. Det fantes heller ingen tradisjon med å tilbringe tid utendørs i sentrum, sier hun.

I forrige uke var hun i Oslo i anledning programslippet på miljøkonferansen Urban Future Global Cities, som går av stabelen i Oslo 22.–24. mai. Her fikk hun høre erfaringene til byrådet i Oslo som ønsker å gjøre hovedstaden til en bilfri by. Samtidig serverte hun velvillige sine råd om hva de selv burde gjort annerledes.

Endring av vaner

– Det finnes ikke noe som er så vanskelig som å endre folks vaner. Her handlet det også om noe mer, nemlig om å endre folks livsstil og identitet, sier hun.

I dag, ni år senere, beskriver Vassilakou Wien som en by som syder av folkeliv på gateplan.

Den første og største endringen kom i den 1,6 km lange Mariahilferstrasse. Ikke bare er dette en av de viktigste handlegatene i Wien, den var også et viktig knutepunkt for forbindelsen mellom ytre og indre ring for biltrafikken.

I dag er den handlegaten omgjort til en blanding av gågate med egne sykkeltraseer og åpne møteplasser med grøntarealer, benker, fortausrestauranter og kafeer.

– Det hadde lenge vært planer om å redusere biltrafikken i denne gaten, men det var ingen som hadde turt å ta skrittet helt ut. Derfor var det en wow-reaksjonen da vi satte i gang, og da nødvendigvis ikke et positivt wow, sier hun.

Byens næringsliv fryktet butikkdød og kundene savnet muligheten til å parkere utenfor butikkene.

Fakta: Bilfritt byliv i Oslo I byrådserklæringen lovet Ap, SV og MDG å gjøre Oslo sentrum innenfor Ring 1 bilfritt. Siden er løftet blitt moderert i flere omganger. Nå er målet å begrense privatbilismen mest mulig, og prosjektet har fått navnet Bilfritt byliv. Det er gjennomført flere store og små tiltak allerede, blant annet er cirka 350 parkeringsplasser på gateplan fjernet, og sentrum har fått nytt kjøremønster, som struper trafikken. Kjernen i prosjektet – en helhetlig reguleringsplan for hele Oslo sentrum – er klar først nå. Høsten 2018 kom nye tall, levert av Sweco Norstat, som viser Oslo-folks holdning til prosjektet. 33 prosent av dem som svarte, er negative. 46 prosent er positive, de resterende er nøytrale.

Kvinner, mørk og grønn

Maria Vassilakou legger ikke skjul på at det var tøft når kritikken haglet som verst.

– Det er bare å se på meg, jeg er mørk, jeg er gresk, jeg er kvinne, og jeg representerer de grønne. Det er absolutt ingenting som i dette århundret har dominert våre liv som biltrafikken. Så ja, det har vært ganske heftig.

I dag påstår hun at de fleste kritikerne er enige om at endringen har vært vellykket. Samtidig vedtok byrådet i Wien å redusere prisene for å reise kollektivt, noe som har ført til en dobling i antall reisende.

Men det skjedde ikke uten feil. Ett av rådene hun gir til Oslo, er derfor å tenke presentasjon av det endelige resultatet før selve ombyggingen tar til.

– Sett i ettertid skulle vi ha laget en liten modell i bybildet slik at folk fikk se hvordan resultatet ville bli. Det turte vi ikke, vi var redd for at vi skulle bli tatt for å bruke offentlige midler på noe befolkningen egentlig ikke ville ha, sier hun.

Maria Vassilakou tror det som har skjedd i Wien og etter hvert skal skje i Oslo, er del av en internasjonal trend.

– Jeg tror dette handler om at nye generasjonen setter pris på å tilbringe mer tid utendørs samtidig som været endrer seg og somrene blir lenger. Da må myndighetene redesigne sine sentrumsgatene og gjøre dem mer attraktive og tilgjengelige, ikke minst for barn, sier hun.

– Alle skal få plass

Helt bilfritt har ikke Wien blitt, det er heller ikke målet.

– Jeg sier ikke at vi skal fjerne all biltrafikk, men vi kan redusere den ved å konsentrere biltrafikken til noen utvalgte hovedgater. Så kan vi i stedet legge mer til rette for offentlige møteplasser, åpne byrom og gjøre gatene mer fleksibel for variert bruk. Noen steder må man sørge for at biler har tilgang, men det er noe helt annen enn gjennomgangstrafikk, sier hun.

Byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen (MDG), mener Oslo har mye å lære fra erfaringene fra Wien.

– Hele prosessen er nyttig lærdom. Fra å være veldig kontroversielt til at de nå har klart å snu hele systemet. Her har de klart å gi gatene tilbake til folk med en god balanse mellom rene gågater, oppholdssteder og egne fortau hvor du kan åpne opp for syklister og fotgjengere, sier Marcussen.

– En mer menneskelig by

Knut Olav Åmås, forfatter av Wien. 100 unike opplevelser og Wien-kjenner gjennom 30 år, synes transformasjonen til en bilfri by har vært vellykket.

– Mariahilferstrasse er blitt en mye mer menneskelig og attraktiv handlegate, og flere andre gater er blitt mye bedre å ferdes i for både byborgerne og besøkende. Trafikken er mer effektivt konsentrert til de store ringveiene som slynger seg rundt sentrum og ytre deler av Wien, og til prioriterte årer for motorisert ferdsel, sier Åmås.

Han mener bygatene i Wien nå er mye bedre fordelt mellom biler og gående og syklister.

– Resultatet er at byen er blitt mer menneskelig, mer stemningsfull og langt hyggeligere å tilbringe tid i.