Mikke Mus-utkledd mann pågrepet for å ha antastet kvinner i Oslo

Den rumenske mannen ble pågrepet etter at politiet fikk melding fra Securitas-vektere. Da hadde Securitas fått en rekke klager på mannen.

– Han blir vel siktet for plagsom atferd og lovbrudd i den lavere skalaen for seksuelle overgrep. Klagene går på at han har klådd på damer, slått dem på rumpa og utvist generelt krenkende atferd, sier operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB.

Klagene til Securitas har kommet flere dager på rad, men politiet kan ikke vite sikkert om det er samme mann som har hatt på seg Mikke Mus-kostyme hver dag.

Politiet fikk melding om hendelsen omkring klokken 17 mandag og gikk raskt til pågripelse av mannen. Iversen har natt til tirsdag ikke oversikt over hvorvidt siktede er avhørt ennå.