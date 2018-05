På Flaskebekk ved Nesodden ligger en liten hytte, eller riktigere et badehus, ute til salgs. Selv om hytta bare måler 3 kvadratmeter og terrassen ca. 5,5 kvadratmeter, er prisantydningen på solide 1,5 millioner kroner.

«Mikrohytta» består av et enkelt rom, der det ikke er innlagt vann eller toalett, og selve terrassen er større enn bygget. Bruksarealet er på fattige 3 kvadratmeter. Med en prisantydning på 1,5 millioner kroner gir det en kvadratmeterpris på 500.000 kroner!

På Nesodden ligger kvadratmeterprisen i snitt de seks siste månedene på 42.900 kroner, mens den i Oslo kryper snart over 70.000 kroner.

Badehuset skal ifølge annonsen på finn.no ligge idyllisk til sør for Sjøstrand brygge på Flaskebekk i Nesodden kommune. Men er prisen vel drøy når du ikke engang får innlagt vann med på kjøpet?

Inviso/DnB Eiendom

Til TV 2 innrømmer megler Christoffer Gard Sandvig i DnB Eiendom at det er snakk om mye penger.

– Men dette er noe folk ønsker seg, og vi er av den oppfatning at det er kjøpere tilgjengelig, sier Sandvig.

Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet ...

Megleren sier de i fjor solgte et tilsvarende badehus på Nesodden for 1,5 millioner kroner. Det som skal selges nå, mener megleren har en attraktiv beliggenhet.

– Badehus på Flaskebekk er nok ansett som mer attraktivt grunnet nærheten til Tangen brygge (der Oslo-båten legger til, journ.anm.) samt den vestvendte beliggenheten med sol frem til solnedgang, sier megleren til TV 2.

Aftenposten har flere ganger skrevet om at kvadratmeterprisene på hyttene i Oslofjorden ligger i Norgestoppen. For to år siden ble det solgt en hytte med utetoalett på 39 kvadratmeter til 4.450.000 kroner. Det ga en kvadratmeterpris på 114.000 kroner.

«Hytta» på Flaskebekk knuser likevel den pristoppen.