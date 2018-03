Stein J Bjørge

104 år som postbud

Tvillingene Ole og Johan Martinsen har begge et langt yrkesliv bak seg som postbud i Oslo.

«De er så like at de nesten har tatt feil av seg selv», ble det sagt under en avslutning da brødrene sluttet i Posten etter tilsammen 104 år som bud i hovedstaden. Likheten er vi skjønt enige i der Aftenposten treffer de to på Karl Johan.

– Det vært fantastisk morsomt å få jobbe som postbud, bekrefter Johan. Han kan også skryte av å ha vært Oles sjef noen år. Guttene har levert pakker og brev til både Kongen på slottet og til Stortinget. Men nå er postruten byttet ut med pensjonisttilværelse og enda mer tid sammen.

Naboer

Johan er gift med sin Ragnhild, mens broren har vært ungkar og spellemann hele livet. Tvillingene bor på Oppsal og Skøyenåsen, kun et stoppested med T-banen fra hverandre.

– Vi ringes hver eneste dag i tillegg til vår faste fredag sammen på kafé her i sentrum. Det er tross alt i disse gatene vi har tråkket i over hundre år tilsammen, ler Ole og ber oss henge med til Kaffebrenneriet i Akersgata.

Der står en fast kaffeprat på menyen på deres ukentlige rute igjennom byen.

Bypåske

Sykkel har vært guttenes store hobby. De har syklet USA på tvers, og de var begge med å sette rekord på strekningen Lindesnes-Nordkapp i 1984 med sykkelklubben Hero.

Det er slutt med startnummer på brystkassen, forteller Ole. Men så snart snøen forsvinner, tråkker tvillingene fremdeles i vei for kosens skyld.

Påskedagene blir i byen sammen med Johans familie og med kirkebesøk. Ole og Johan er aktive i Filadelfiakirken og skal bruke påskehøytiden sammen der.