Det har i mange dager i ulike medier – også Aftenposten – vært en rekke såkalte lekkasjer fra Oslo-byrådets budsjettforslag, altså styrte utspill for å maksimere medieoppmerksomheten om positive nyheter.

Men legger man utspillene sammen, ser man også konturene av totaliteten i budsjettet allerede før finansbyråd Robert Steen (Ap) har entret bystyrets talerstol for å presentere det.

Gratis Aks for alle 1.-klassinger

En av de største nyhetene er at byrådet vil utvide ordningen med gratis halvdagsplass (inntil 12 timer) på Aktivitetsskolen (Aks).

Til neste år vil førsteklassinger over hele byen – ikke bare dem i øst, sør og indre by – få tilbudet. Dermed går det fra å være et målrettet innsats noen steder til et velferdstilbud alle steder.

Dan P. Neegaard

Men hvor 2., 3. og 4.-klassinger får gratis Aks, er fortsatt selektivt. Selv om byrådet foreløpig ikke vil love ytterligere utvidelse, kan man ane konturene av en viktig valgkampsak for de rødgrønne.

Totalt vil byrådet bruke 334 millioner kroner på gratis Aks i 2019.

Enorm satsing på idrettsanlegg

«Milliardsatsing på nye anlegg», skrev Aftenposten i fjor. Til neste år kan summen bli enda høyere.

For en uke siden skrev Dagsavisen at byrådet vil sette av over 500 mill. til en ny friidrettshall på Manglerud.

Tirsdag sendte kommunen ut pressemelding om at de har signert kontrakt for bygging av kunstløp-ishall på Frogner, med byggestart til neste år. Pris: 231 mill.

Til neste år skal også byggingen av nye svømmeanlegg på Stovner, Manglerud og Tøyen i gang. Nytt bad på Tøyen vil alene koste over milliarden, slik Dagsavisen har omtalt. De to andre vil koste minst 500 mill. tilsammen.

Pusser opp praktgård og barnehager

Den ærverdige Frogner hovedgård, som ligger midt i Frognerparken, er i svært dårlig forfatning. Råte, mugg, ustabilt elektrisk anlegg og dårlig ventilasjon er bare noen av problemene.

Ingar Storfjell

Byrådet vil sette av 34 mill. for å restaurere bygningen.

Men også mer hverdagslige bygninger får sitt. Lokalavisen VårtOslo meldte mandag at 43 barnehager skal rehabiliteres til neste år. Prisen? 147 mill.

Når sykkelmålene

60 kilometer sykkeltilrettelegging i løpet av perioden, lovet byrådspartiene i 2015.

Det målet vil de nå til neste år, når ytterligere 26 kilometer rulles ut. Prisen? 343 mill.

Betaling for elbil-lading

Fra neste år foreslår byrådet at kommunen skal ta betalt for elbil-lading på kommunale P-plasser. Hittil har det vært gratis.

Ingar Storfjell

Målet er å gi større sirkulasjon og bedre tilgang, i dag velger mange å bli stående etter endt lading og over natten.

Det settes også av penger til inntil 16.500 nye ladepunkter i sameier og borettslag.

Opprusting av øyene

Stein Bjørge

180 millioner settes av for å gjøre det lettere å drive med bynært friluftsliv på øyene i Oslofjorden. Kajakkfasiliteter blir nevnt som ett tiltak av TV 2.

Også doer får en oppgradering. Blant annet er det satt av 2,8 millioner for å bytte ut utedoen ved Gressholmen kro med moderne toalettfasiliteter, skriver Vårt Oslo.

Mat til unge, mat til gamle

Byrådet vil sette av 15 mill. til skolemat, skriver Dagbladet. Hoveddelen skal brukes på et skolematprosjekt, hvor tre eller fire skoler skal teste ulike modeller, mens resten skal gå til skolefrukt.

– Mette barn lærer bedre, og vi vil gjerne sørge for et likere utgangspunkt for oslobarna, sa helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

Også de eldre skal få sitt. 10 mill. skal settes av for å øke kvaliteten på sykehjemsmaten, kunne matavisen Dagbladet melde.

Mange gode formål

Bybonde: 6 mill. skal brukes på støtte til såkalt urbant landbruk til neste år. 1,5 av disse millionene skal gå til å finansiere en ordning med egen bybonde for Oslo, skriver VG.

I dag har Andreas Capjon en slik jobb, men får lønn av Bondelaget.

Pressestøtte: Byrådet vil sette av 3 mill. til en ny lokal pressestøtteordning.

Rosa busser: Transporttilbud spesielt tilpasset de over 67 år, som har vært et prøveprosjekt i bydel Nordre Aker, skal utvides til flere bydeler. Det kunne Akersposten melde først.

Halvert badepris: Byrådet vil at inngangsbilletten for alle under 18 år ved Oslos svømmeanlegg skal være på 25 kroner, halvparten av i dag. Det skriver NRK.

... Og dette blir ikke noe av

Byrådet vil i 2019 ikke bruke penger på nye kommunal boliger, til tross for behovet. Etter den såkalte Boligbygg-skandalen kan det ta lang tid før kommunen kjøper boliger igjen, skriver NRK.

Den foreslåtte lokale ekstraavgiften for tunge kjøretøy avlyses. Det skriver NRK. Lastebiler uten den mest moderne renseteknologien (Euro 6) risikerte å måtte betale opp mot 50.000 kr for å bevege seg innenfor bygrensen.

Når skal det vedtas?

Oslo-budsjett behandles alltid av bystyret på et eget møte rett før jul.

Byrådspartiene Ap, SV og MDG har ikke flertall alene, men må søke støtte hos andre.

De tre siste årene har de samarbeidet med Rødt for å få et flertall for budsjettet. Det vil de også forsøke i år.