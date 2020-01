Barn omkom i trafikkulykke i fotgjengerfelt på Holmen i Oslo

«Det har vært en alvorlig trafikkulykke med ett barn involvert. Til tross for livreddende tiltak, sto livet dessverre ikke til å redde. Pårørende er varslet», skriver politiet.

Ulykken skjedde like før klokken 17 mandag. Gutten fikk livredning på stedet, men overlevde ikke ulykken.

Politi på stedet opplyser til Aftenposten at gutten var på vei over et fotgjengerfelt sammen med sine foreldrene da han ble truffet av en bil. Bilen skal ikke ha hatt høy hastighet, og sjåføren er sendt på legevakten.

Politiet jobber med å innhente tekniske spor og foretar vitneavhør på stedet.

– Vi jobber for å få klarhet i hendelsesforløpet, og ulykkespatruljen er på stedet, forteller operasjonsleder Sven Kristian Lie til Aftenposten.

Aftenpostens reporter på stedet forteller at et fotgjengerfelt som krysser Stasjonsveien er stengt av med sperrebånd på begge sider av veien.

Ruter melder på sine hjemmesider at ulykken fører til store forsinkelser på linje 45 og 46 inntil videre.

I 2019 var det ingen barn i alderen 0–15 år som omkom i trafikken i Norge ifølge ferske tall fra Statens vegvesen.

Aftenposten kommer tilbake med mer

Espedal, Jan Tomas