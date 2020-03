Sykehjemmene i Oslo har plass til 4100 mennesker fordelt på 43 sykehjem og helsehus. For mange er det her de tilbringer de siste dagene av livene sine. Nå er dørene lukket og låst for beboernes nærmeste.

Helsedirektoratet skriver at sykehjemstjenesten i Norge allerede har utfordringer i forbindelse med håndteringen koronautbruddet.