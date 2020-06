Oslo-ordføreren vil ikke ha NRK i Tøyenparken

NRK bør ikke få kjøpe den ledige Munch-tomten på Tøyen, mener ordfører Marianne Borgen (SV). Det vil være et brudd på bystyrets eget vedtak om å lokke NRK til Økern, mener Eirik Lae Solberg (H)

Ordfører Marianne Borgen. Rolf Øhman

Arve Henriksen Journalist

Onsdag kunne Aftenposten fortelle at NRK ønsker å kjøpe tomten hvor det gamle Munch- museet ligger.

Det er ikke alle like begeistret for.

– Bystyrets vedtak fra høsten 2019 pålegger byrådet i Oslo å jobbe for at NRK skal legges til Groruddalen og Økern. Hvis byrådet da velger å selge Munch-tomten til NRK, er ikke det forenlig med bystyrets flertallsvedtak. Det kan faktisk ikke byrådet gjøre, sier nestleder i Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg.

Til denne tomten vil kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen gjerne flytte NRK. Dan P. Neegaard

– Det er likevel ikke opp til Oslo bystyre å bestemme hvor NRK skal etablere seg?

– Det er riktig, NRK kan kjøpe den tomten de selv måtte ønske. Samtidig kan bystyret bestemme hvem kommunen skal selge sine tomter til. Siden vi ønsker å legge til rette for at NRK skal etablere seg på Økern, blir det helt feil å selge Munch-tomten på Tøyen til NRK, sier Solberg.

Han mener et stort kontorbygg på Tøyen vil ødelegge grønt- og friluftsområdene mellom Tøyenparken og Botanisk hage.

– Stort inngrep

Fredag fikk blant annet Lillestrøm kommune beskjed fra NRK om at de er med i finalerunden når det gjelder fremtidig lokalisering av NRK. De skal nå kjempe mot blant annet Bjørvika, Bryn, Storo, Løren, Lilleaker, Blindern og Tøyen.

Oslo-ordfører Marianne Borgen er opptatt av at NRK må forbli i Oslo. Hun er likevel kritisk til en etablering på Tøyen.

– Det å legge NRK i Tøyenparken vil bety et stort inngrep i dette området. Vi snakker om et kontorbygg som vil kreve mellom 55.000 og 65.000 kvadratmeter. Det er betydelig større enn det Munchmuseet i dag dekker. Jeg mener vi skal være veldig varsom med å bygge igjen grøntarealene og rekreasjonsområdene der, sier Borgen.

Eirik Lae Solberg er medlem av Finansutvalget i bystyret 2019-2023, og nestleder i Oslo Høyre. Heiko Junge

SV-ordføreren var en sentral brikke da SV i 2013 inngikk en avtale med det borgerlige byrådet om at Munchmuseet kunne flyttes til Bjørvika. Til gjengjeld skulle Tøyen få et kraftig løft.

Borgen mener derfor at Tøyen trenger kulturaktiviteter som kan involvere befolkningen. Hun vil ha aktiviteter som kan skape arbeidsplasser for ungdom, og som kan bidra til å utjevne forskjellene i bydelen.

Marianne Borgen var en aktiv part da byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland (H) i 2013 presenterte det såkalte Munch-avtalen. Her sammen med Erik Lunde (KrF) og Hallstein Bjercke (V). Roald, Berit / NTB scanpix

Gir ikke opp Nationaltheatret

– NRK i Tøyenparken vil ikke ha en slik effekt, kanskje snarere tvert imot, sier hun.

Borgen er også skuffet over at Kulturdepartementet har valgt å si nei til å la Nationaltheatret overta det gamle Munchmuseet. Hun minner om kulturminister Abid Rajas egne uttalelser da han tiltrådte som kulturminister. Han uttrykte et ønske om at et større mangfold av befolkningen skal benytte seg av de store, statlige kulturinstitusjonene.

Hun mener Raja nå må legge frem tall som viser hvorfor en ombygging blir for dyr.

– Jeg synes det er utrolig trist at Kulturdepartementet har satt foten ned for Nationaltheatret på Tøyen. Jeg vil derfor oppfordre kulturministeren til å vurdere dette på nytt, sier hun.

Må legge frem plan

Heller ikke Oslo Venstre er komfortable med å la NRK overta Munch-tomten.

– Jeg er skeptisk til om det faktisk er plass til et NRK-hus på denne tomten. NRK må derfor vise hvordan de har tenkt å utnytte tomten. Vi mener vi ikke kan ta noe av grøntarealene i området. Samtidig er det viktig for oss at man ikke bare river det gamle museet, men tenker gjenbruk, sier Haakon Riekeles i Oslo Venstre.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sa onsdag til Aftenposten at han var skuffet over at NRK ikke går for Økern.

– Byrådet har tilbudt NRK en stor og fin tomt sør for Økern Torg, som totalt sett svarer til de fleste av NRKs uttrykte behov og ønsker. I tillegg ville det vært et svært positivt bidrag til utviklingen av Groruddalen, sa Johansen.

Han åpner likevel for bruk av Munch-tomten:

– NRK på Tøyen i kombinasjon med etterbruk av Munchmuseet synes jeg er et spennende alternativ. Men dette må selvsagt vurderes nærmere. Her er det mange meninger og flere alternativer, sier byrådslederen.