Stor interesse for gamle Deichman – 23 har avtalt befaring

Den nye eieren av gamle Deichman må garantere at bygningen skal være åpen for publikum minst 90 dager i året.

Deichmanske bibliotek på Hammersborg ble ferdigstilt i 1933 og er tegnet av arkitekten Nils Reiersen i nyklassisistisk stil. Etter 86 års drift er bygningen nå til salgs. Olav Olsen

Arve Henriksen Journalist

Nå nettopp

Under én uke etter at hovedbiblioteket til Deichman på Hammersborg ble lagt ut for salg, har det vært stor pågang av interessenter.

– Det er til nå 23 ulike selskaper som har avtalt befaring, sier Lena Nesset, kommunikasjonssjef i Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune.

Både eiendomsselskaper og andre miljøer har vist interesse for å komme på befaring. Fredag i forrige uke ble det arrangert et digitalt informasjonsmøte som til nå har hatt 378 visninger.

Prisanslaget er på 58,6 millioner. I tillegg kommer det vedlikeholdsutgifter på ytterligere 64 millioner, mye av dette regnes som strakstiltak.

Den formelle budfristen for Deichman er 31. august.

Les også Slik ser det ut inne i nye Deichman

Kommunen stiller krav

Den som kjøper bygningen, får også en rekke krav fra Oslo kommune med på kjøpet. Blant annet må Oslos befolkning og turistene kunne bruke bygningen. De må ha tilgang til hovedinngangen, trappeoppgangen, de tre første etasjene, hovedsalen og terrassen i andre etasje, samt galleri/mesanin i tredje etasje.

Arealene skal som et minimum være åpne for tilgang 90 dager i året, minst to dager pr. måned.

Folkets bruksrett

Kommunen krever også at det skal være gratis inngang minst 24 av de 90 dagene. Resten av tiden kan den som kjøper bygningen, ha egne arrangementer og ta inngangspenger.

– I utgangspunktet legges bygningen ut for salg til høystbydende. Likevel må kjøper beskrive hvordan de ønsker å oppfylle vilkårene som ligger i salgsoppgaven. Deretter vil Eiendoms- og byfornyelsesetaten i samarbeid med megler vurdere de tilbudene som er kommet inn. Så vil det bli laget en innstilling som sendes til politisk behandling, sier Nesset.

Les også Deichman: Dette interiøret følger med på kjøpet

Utenlandsk interesse

Carl Fredrik Marti hos meglerfirmaet Colliers International AS ønsker ikke å si noe om hvem de ulike interessentene er. Men han kan bekrefte at det også har vært utenlandske aktører på banen.

– Det spenner fra brukere som tenker egen virksomhet, til vanlige eiendomsutviklere, sier han.

I utgangspunktet var det satt av tid til visninger denne uken. Marti tror de også blir nødt til å ta neste uke i bruk.

– I første omgang handler det om å vise frem bygningen, orientere om bruksretten og hva som er verneverdig. I en eventuell neste runde vil det gå mer på tekniske anlegg.

– Hvor utfordrende er gamle Deichman rent byggteknisk?

– Det er en spesiell bygning som også har en fantastisk historie. Bygningen har noen flotte saler, kombinert med magasiner. Enkelte arealer, som for eksempel deler av magasinene og deler av kjelleren, kan være utfordrende å få benyttet på en effektiv måte for en ny bruker, sier Marti.

Aftenposten har tidligere skrevet at Høyskolen Kristiania ønsker seg inn i gamle Deichman. Det gjør de fortsatt.

– Vi kommer på visning og vil vurdere dette seriøst, skriver rektor Arne Krumsvik i en e-post.