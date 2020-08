Frykter for Gamlebyens «grendehus»: – Hvordan i all verden skal det gå med nabolaget vårt?

Boligbyggelaget USBL undersøker muligheten for å bygge leiligheter der Gamlebyen Sport og Fritid (GSF) i dag har sitt lokale. Det får både naboer og politikere til å reagere.

Alto Braveboy (t.v) og Ola Laskemoen har begge stor tilknytning til Gamlebyen Sport og Fritid. Hunden Sofus utforsker fortsatt stedet. Siri Øverland Eriksen

Nå nettopp

– For to uker siden kom det en nabo med dype furer i pannen og bekymret blikk innom kontoret og spurte om vi hadde fått med oss at det kanskje skal bygges boligblokk på tomten vår. Og det hadde vi jo ikke, sier Alto Braveboy.

Tomten det er snakk om er St. Halvards Gate 4 i Gamlebyen, der Gamlebyen Sport og Fritid (GSF) holder til i dag. GSF er en ideell organisasjon drevet av barn og voksne i bydelen, og har eksistert siden 1999.

Alto Braveboy er en av ildsjelene som har lagt ned utallige timer med frivillig arbeid de siste 20 årene for å bygge opp aktivitetsparken, som i dag blant annet tilbyr skatepark, sykkelverksted, kulturhus og den store lekeparken «Byen i skyen».

– Da vi forsto alvoret ble vi helt handlingslammet og tenkte «hvordan i all verden skal det gå med nabolaget vårt dersom dette realiseres», sier Braveboy.

Torsdag kveld ble «grendehuset» brukt til nabolagsyoga. Siri Øverland Eriksen

– Vi trenger et sted å være

Det er boligbyggelaget USBL som eier tomten. I en anmodning om forhåndsuttalelse sendt til Riksantikvaren, kommer det frem at USBL har engasjert KBO arkitekter for å se på mulighetene til å utvikle St. Halvards gate 4 til boligformål. GSFs virksomhet på adressen er ikke nevnt i USBLs brev til Riksantikvaren.

Lokalet og bakgården GSF leier i St. Halvards Gate 4 har blitt et slags «grendehus» i bydelen og brukes til å arrangere barnebursdager, konfirmasjoner, kunstutstillinger og teateroppsetninger. De har også kurs, teater og diverse i samarbeid med Gamlebyen skole og andre aktører. Det er også her de administrerer driften av anlegget.

Mange har latt seg begeistre av GSF. Fra Sparebankstiftelsen DNB har de siden 2007 fått til sammen 25 millioner kroner til arbeidet. Braveboy ble nylig også nominert til «Tippenprisen» – en pris som skal gå til en ildsjel i Oslo.

– Vi ønsker å verne om nabolaget vårt. Og hvis vi skal kunne opprettholde dette tilbudet til bydelen, trenger vi et sted å jobbe fra. Ideer kan fint skapes på kjøkkenet, men vi trenger et sted å være. Uten et sted å være er det vanskelig å samle seg rundt en visjon og en drift, sier Braveboy.

Gamlebyen Sport og Fritid tilbyr blant annet skatepark, sykkelverksted, kulturhus og den store lekeparken «Byen i skyen». Stein Bjørge

Hjørnesteinen og fundamentet i bydelen

Ola Laskemoen var den bekymrede naboen som først informerte GSF om planene. Han følger interessert med på hva som skjer i bydelen og kom over brevet i Plan og bygningsetatens saksinnsyn. Da han leste om USBLs planer, reagerte han instinktivt.

Laskemoen har selv brukt stedet flittig i sin egen ungdomstid. Nå er hans 14 år gamle datter innom nesten daglig. Også barnebursdager er blitt feiret i dette klubbhuset.

– Mange i Gamlebyen bor lite og tett, og GSF er derfor et alternativ til alle som ikke har plass til å avholde bursdagsfeiringer hjemme. Skal det bygges leilighetskompleks på denne tomten skviser man ut den oppvoksende generasjonen, avslutter han.

I rommet ved siden av yogatimen har 17-åringene sin egen «frisørsalong». Brage Fjørtoft (t.v) får en klipp av Neo Braveboy, mens Eduard Murati ser til at det blir fint. Siri Øverland Eriksen

USBL: – Ingen planer om ikke å videreføre leieavtalen

Liv Krabbe Kyvåg, markeds- og kommunikasjonsdirektør i USBL, forteller at det ble avdekket mulig behov for oppgradering av bebyggelsen i St. Halvards Gate 4 i forbindelse med kommunalt arbeid i gaten. Det ble derfor satt i gang en konsekvensutredning for eiendommen.

«Det er veldig tidlig i prosessen, og vi har ikke kommet så langt at vi har gjort noen vurderinger i forhold til hva som er best å gjøre. Dersom det blir noen endringer som berører leietager, vil vi selvsagt gå i dialog om hvordan best ivareta dem. Vi har ingen planer om å ikke videreføre leieavtalen med GSF», skriver Kyvåg i en e-post.

– Hvorfor er ikke Gamlebyen Sport og Fritid blitt informert om dette?

«Vi har som skissert over kun satt i gang en kapasitets/konsekvensvurdering, og avventer utfallet av den før vi tar en videre vurdering, dialog med alle parter og eventuelt konkluderer hva eiendommen kan egne seg til i fremtiden.» skriver Kyvåg.

SV: – Et hån mot ungdommen

Stian Amadeus Antonsen (SV) er medlem av bydelsutvalget i Gamle Oslo. Han er ikke begeistret for USBLs mulige boligbygging i St. Halvards gate 4.

– Gamlebyen er en del av byen vår som har store levekårsutfordringer. Mange bor trangt og det er få fristeder der barn og unge kan oppholde seg uten at det koster penger. Jeg tror alle som har gått forbi skateparken har sett hvilken verdi den har, sier Antonsen.

Selv om mange trolig har registrert skateparken og lekeplassen, tror han folk flest ikke kjenner til aktiviteten som foregår i GSFs klubbhus.

– Det er jo på mange måter et grendehus i bydelen, med barnebursdager, konfirmasjoner og nabolagsyoga. De tilbyr viktige lokaler til folk som ikke har store hager og kjellerstuer.

Tuva Løkse (MDG) er medlem av bydelsutvalget i Gamle Oslo. Privat

MDG: – Kulturminner er mer enn store praktbygg og klosterruiner

Også Tuva Løkse (MDG), medlem av bydelsutvalget i Gamle Oslo, er skeptisk til hvordan man skal kunne kombinere boligbygg med det verdifulle miljøet og aktivitetstilbudet til GSF.

– Gamlebyen Sport og Fritid har skapt en lomme i byen som skiller seg ut, hvor det er plass til alle og rom for å være annerledes. Det må vi hegne om, sier hun.

Løkse legger til at tomten også rommer kulturminneverdier, uavhengig av hva som måtte finnes under bakken.

– Her har vi et nærmest originalt motorsykkelverksted fra femtitallet som fortsatt er i bruk, og som forteller en liten bit Oslohistorie. Det er også verdifullt. Kulturminner er mer enn store praktbygg og klosterruiner, det har siste års opptøyer rundt Sotakiosken på Vålerenga vist med all tydelighet. Det må tas hensyn til i hvordan vi utvikler byen, avslutter hun.