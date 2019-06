Oslo-sommeren er blitt 12 dager lengre de siste 30 årene

Tidligere var Oslo-sommeren fra 12. mai til 21. september. Nå varer den fra 6. mai til 26. september. Sommeren starter altså seks dager før og slutter seks dager senere enn for tredve år siden, ifølge Meteorologisk institutt.

Når den normale døgnmiddeltemperaturen gjennomsnittet for døgnet er over 10 grader, er det sommer, ifølge den klimatologiske definisjonen.

– Gjennomsnittstemperaturen er 1,1 grader høyere når sommeren er på sitt varmeste. Varmetoppen kommer også i gjennomsnitt noen dager senere enn før, forklarer Ketil Isaksen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

Isaksen forteller at økningen kan fortsette, og at vi allerede om ett tiår eller to kanskje har sommertemperaturer i april.

Ikke bare sommeren som er varmere

Alle årstidene har hatt en økning i temperatur de siste 30–40 årene, forteller Isaksen.

Oslo-vinteren er blitt varmere og derfor kortere. Men det er i vårmånedene april og mai de ser de tydeligste temperaturendringene.

Av sommermånedene er det august og september som har de klareste endringene. Sensommeren blir varmere og varmere.

– Men det er store variasjoner fra år til år. Det er en kaldere sommer hittil i år enn det var i fjor, men det ser ut til å bli noe varmere neste uke.

Likhetstrekk med resten av verden

Naturlige svingninger og forsterket drivhuseffekt er grunnene til endringene i været, skriver Meteorologisk institutt.

– Vi ser at utviklingen av temperaturen her i Oslo har flere likhetstrekk med den globale temperaturøkningen. Globalt er oppvarmingen vi har observert de siste 50–60 årene, i hovedsak forårsaket av oss mennesker, sier Isaksen.