Lillestrøm-buss på villspor

Like før femtiden i dag kjørte en rute 380-buss fra Oslo til Lillestrøm feil før Sinsenkrysset.

Ved et uhell havnet bussen på trikketraseen i retning Grefsen, et skinnefelt som kun er forbeholdt trikk. Bussen hadde kjørt et stykke inn på traseen og sperret skinnegangen for en trikk som kom bak.

Eirik Fardal

Personale fra en Sporveien-servicebil hjalp sjåføren med å rygge ut av traseen og inn på motgående kjørefelt, hvor den på et tidspunkt sto på tvers av bilveien i krysset.

Øystein Dahl Johansen, Pressevakt hos Ruter, bekrefter hendelsen på Sinsenkrysset.

– Skjer dette ofte? – Det kan nok skje fra tid til annen. Dette førte ikke til noe annet en fire minutters forsinkelse. Bussen rygget ut igjen og fortsatte turen sin, forteller Dahl Johansen.