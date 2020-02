Blå-skytingen i 2017 skal opp i Høyesterett

Den 26 år gamle mannen ble i oktober dømt til elleve års fengsel for drapsforsøk på sju personer. I tingretten ble han i tillegg dømt til forvaring, men lagmannsretten kom fram til under betydelig tvil at det var ikke var grunnlag for forvaring. Påtalemyndigheten anket straffutmålingen.

Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at anken over dommen fra lagmannsretten skal behandles i Høyesterett.

26-åringen avfyrte tre skudd mot personer som sto utenfor inngangspartiet til utestedet Blå på Grünerløkka i Oslo natt til 9. juli 2017. Det var tilfeldig at ingen ble drept, mener lagmannsretten. Fire ble truffet av skudd.

De rettsoppnevnte sakkyndige har kommet til at 26-åringen lider av dyssosial personlighetsforstyrrelse, psykisk lidelse og avhengighet som følge av bruk av flere stoffer.