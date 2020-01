20-åringen siktet etter Prinsdal-drapet pågrepet i Ungarn

20-åringen har vært på rømmen etter at han mandag ble siktet for drap eller medvirkning til drap på Halil Kara (21).

– Han har vært på vei fra Ungarn til Serbia og blitt kontrollert der, og da så de at han er etterlyst, sier politiinspektør Grete Lien Metlid.

Hun opplyser at siktede ble pågrepet i byen Szeged, på grensen mellom Ungarn og Serbia, torsdag morgen klokken 05.55.

– Vet dere hvordan han har beveget seg?

– Jeg kan ikke svare på det.

– Da han ble pågrepet, visste dere at han var der nede?

– Det var en ny opplysning for oss. Vi fikk meldingen nå i ettermiddag.

Hans O. Torgersen

18-åring pågrepet onsdag

Det er nå to unge menn som er siktet for drap eller medvirkning til drap etter at 21 år gamle Halil Kara ble skutt og drept i Prinsdal fredag.

Den ene av dem, en 18 år gammel mann, ble pågrepet og siktet onsdag kveld. Ved 13-tiden torsdag startet avhøret av ham.

– Han er ikke kjent av politiet fra før. Vi vil ikke gå ut med grunnlaget for siktelsen, sa politiinspektør Grete Lien Metlid til Aftenposten før avhøret startet.

Politiet vil fredag begjære 18-åringen varetektsfengslet.

Flere til avhør

I tillegg til den ene av de to siktede har politiet hatt en rekke unge menn fra Søndre Nordstrand inn til avhør. Dette for å kartlegge miljøet rundt de involverte i saken. Metlid ser heller ikke bort ifra flere pågripelser de neste dagene.

– Hvilke roller har de siktede hatt i saken?

– Vi har en formening om det, men ønsker ikke å si noe om det. Vi har hele tiden sagt at det er personer som har vært medvirkere eller hatt andre roller i drapet, svarer Metlid.

Leter etter motivet

Etterforskerne vet ennå ikke hva som var motivet for drapet.

– Vi har mer opplysninger og begynner å danne oss et bilde av det som skjedde, men vi jobber fortsatt med årsaken og motivet, sier Metlid.

Politiet har to hovedteorier om motivet, enten at det var en personlig konflikt eller en konflikt mellom to miljøer.

– Vi snakker med omgangskretsen, ser på relasjoner og om det kan ligge forklaringer der eventuelt går inn i det kriminelle konfliktbildet som politiet kjenner godt til.