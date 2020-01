Fredag ettermiddag fikk politiet melding fra en voksen mann som observerte et skytevåpen blant en gjeng unge gutter på Trosterud T-banestasjon.

Like etter rykket politiet ut med flere bevæpnede patruljer, og fikk kontroll på våpenet, melder operasjonsleder Rune Hekkelstrand.

– Innsatsleder, patrulje fra hundepatruljen, patrulje fra beredskapstroppen og vanlige ordenspatruljer var raskt på plass. Der fikk politiet kontroll på en gutt under kriminell lavalder som var i besittelse av våpenet, sier Hekkelstrand.

Han forteller at våpenet var en gasspistol. Ifølge ham er det umulig å se forskjell på et ekte våpen og en gasspistol.

– Det er ulovlig å bære skytevåpen på offentlig sted. Gasspistol er et våpen som skyter prosjektiler. Kulen går ikke like fort som i et ekte våpen, men kan påføre skade. Men det er ikke ulovlig å kjøpe og selge gasspistoler, sier Hekkelstrand.

Gutten som bar våpenet skal ha vært under den kriminelle lavalderen, og i starten av tenårene. De andre i gjengen var på samme alder.

– Hva skjer videre i denne saken?

– Politiet oppretter sak. Men siden gutten er under 15 år, vil han ikke bli straffet. Vi har sendt en melding til barnevernet, slik at de kan vurdere om dette er noe de skal følge opp. Gutten er nå returnert av ordenspatrulje til sine foreldre.