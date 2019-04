Fire tenåringer dømt for ran i Frognerparken – to slipper fengsel

Like før midnatt slo og sparket de fire en 69 år gammel mann gjentatte ganger i ansiktet og på kroppen, blant annet ved hjelp av en trepinne. 69-åringen falt deretter i bakken, og de fire holdt ham fast og tok med seg en klokke til en verdi av 135.000 kroner, en mobiltelefon og 1.500 kroner i kontanter, heter det i tiltalen.

Alle de fire tiltalte erkjente straffskyld for ranet. Tre av dem var på rømmen fra barnevernsinstitusjoner da de ranet 69-åringen. Ifølge dommen var de sultne og trengte penger til mat og bestemte seg for å rane en person og dro derfor til Frognerparken. De fire bestemte seg for å rane 69-åringen fordi «han så ut som en rik advokat» eller lignende. Etter ranet dro de på McDonalds for å spise.

Slått til blods

Ranet og overfallet skjedde like ved Monolitten. To av tenåringene ble pågrepet kort tid etter ranet på ulike steder nordøst i Oslo.

– Ranet blir av retten ansett som grovt. Retten har særlig vektlagt at ranet ble begått mot en forsvarsløs person. Fornærmede som er 69 år gammel ble på nattetid i en glissent befolket Frognerparken forfulgt, omringet, lagt i bakken og slått til blods. Tre av de tiltalte holdt han fast, mens den fjerde tok med seg klokke, penger og mobiltelefon, heter det i dommen.

En av 16-åringene ble dømt til to års ungdomsstraff. Den andre 16-åringen ble dømt til ett års fengsel, men seks måneder av dommen ble gjort betinget. 17-åringen fikk ni måneders ungdomsstraff og 18-åringen fikk fem måneders fengsel, to måneder ble gjort betinget.

For unge for fengsel

Retten anfører i dommen at personer som var under 18 år på handlingstidspunktet bare kan idømmes ubetinget fengselsstraff når det er særlig påkrevd. Dersom de tiltalte hadde vært over 18 år på gjerningstidspunktet, ville straffutmålingen for ranet ifølge rettspraksis vært på om lag ett års ubetinget fengsel.

Ungdomsstraff ble innført i 2014 som et alternativ til fengsel for ungdom mellom 15 og 18 år. Ungdommen skal blant annet delta på møter med berørte parter, politi, barnevern og andre instanser og tilbys kriminalitetsforebyggende tiltak.