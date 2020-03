Gjenbruksstasjonene åpner igjen 1. april kl. 10 og kommer til å holde åpent fra 10–17 på hverdager. For å unngå køer og kaos, ber Renovasjons- og gjenvinningsetaten folk bare levere helt nødvendig og særlig farlig avfall.

Mange har vært irritert over at det ikke har vært mulig å få levert avfall etter at Oslo kommune stengte alle sine gjenbruksstasjoner 18. mars. Det var et forebyggende tiltak mot koronasmitte.

– Vi tok først og fremst smittevernhensyn. Vi hadde besøkende som sa selv at de var i karantene. Da måtte vi ta hensyn til både våre ansatte og besøkende og valgte å stenge, sier kommunikasjonsdirektør Kjersti Kristoffersen i Renovasjons- og gjenvinningsetaten.

– Etaten har brukt tiden til planlegging, sørget for at det er reservekapasitet av renovatører, og at avfallsbeholderne i byen blir tømt. Det er vår viktigste oppgave, sier hun.

Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Redusert åpningstid

Nå gjenåpner gjenbruksstasjonene med redusert åpningstid fra 10–17 på hverdager. I påsken blir det stengt på helligdagene, men åpent mandag til onsdag.

– Vi håper folk fordeler seg litt utover. Det er ikke lurt å komme de første dagene hvis det ikke er presserende, sier Kristoffersen.

– Hvis alle skal kaste alt før påske, blir det fullstendig kaos.

Les kommunens retningslinjer for avfallslevering her.

Kristoffersen ber folk være forberedt på at alt kommer til å gå litt saktere.

– Det blir maksbegrensninger inne på anleggene på grunn av smittevern. Bare et visst antall personer slipper inn om gangen. Folk må holde avstand og være forberedt på at det kan bli kø, sier Kristoffersen.

Gjenbruksstasjonene ligger ofte nær offentlige veier. Egne vakter skal regulere køen inn til stasjonene. Blir pågangen for stor, kan folk bli vinket videre og bedt om å komme igjen senere.

Folk blir bedt om å være effektive og forberede levering av avfallet godt.

– Det er viktig å sortere avfallet riktig og bruke blanke, ikke svarte sekker. Så håper vi på forståelse i køen, og at folk holder avstand, sier Kristoffersen.

Det er bare Oslo-borgere og mindre næringsdrivende som kan levere avfall til Oslo kommunes gjenbruksstasjoner. Avfallsstasjonene i Bærum og Romerike holder også åpent.