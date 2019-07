Her kommer Oslos nye brannstasjon. Spørsmålet er bare hvem som skal få være der.

Brannsjef Jon Myroldhaug smiler bredt da vi tar bilder av ham der byens nye brannstasjon skal bygges, sør for Havnelageret i Bjørvika.

– Vi kan håpe at dette blir byens flotteste brannstasjon. Det er begrenset hvor mye man kan bygge ut der, men det blir en brannstasjon som vil stå for seg selv i et område med mange mennesker, like ved havnepromenaden. Den bør blir et utstillingsvindu, synes jeg.

Over sommeren starter forprosjektet for den nye Bjørvika brannstasjon, som etter planen skal stå ferdig i juni 2023. Før den tid er det mye som skal avklares.

Hans O. Torgersen

– Gode argumenter for begge

Brannsjefen forteller at den nye stasjonen skal ha en standard slangevogn og en stigebil. I tillegg skal stasjonen ha en spesialbil for akutt forurensning. Men hvilke dykketjenester som får plass på stasjonen, er ikke bestemt.

I løpet av høsten kommer analysen som skal avgjøre om det blir redningsdykkerne eller kjemikaliedykkerne som sammen med røykdykkerne skal være på den nye stasjonen.

– Vi foretar en vurdering av hvilken spesialberedskap vi skal ha, enten en bil med røykdykkere og kjemikaliedykkere, eller en bil med røykdykkere og redningsdykkere. Det er gode argumenter for begge, sier Myroldhaug.

Audun Braastad / NTB scanpix

Ny hovedbrannstasjon på Bryn

I tillegg til en ny sentrumsstasjon i Bjørvika, planlegger Oslo brann- og redningsetat en ny hovedbrannstasjon på Bryn. Den skal også stå ferdig i 2023.

De to stasjonene skal erstatte dagens hovedbrannstasjon, som ligger på Hammersborg, like ved Regjeringskvartalet. Kjøreportene til brannbilene ble ødelagt under eksplosjonen 22. juli 2011, og den gamle stasjonen skal rives. Tomten vil bli en del av det nye Regjeringskvartalet.

Brannsjefen er fornøyd med at forprosjektet snart er i gang.

– Det betyr at vi rekker å bygge ny brannstasjon før vi må ut av den gamle hovedbrannstasjonen, sier Myroldhaug.

– Hva er forskjellen mellom den nye sentrumsstasjonen og den nye hovedbrannstasjonen?

– Den nye hovedstasjonen er mye større, har større bemanning og et ressurssenter for beredskapsutstyr med verksteder. Den vil samle hele brannforebyggende avdeling og administrasjonen. Vi skal samlokaliseres med Vann- og avløpsetaten. Den i Bjørvika blir en standard brannstasjon som først og fremst skal levere brann- og redningsberedskap.

– Blir den nye sentrumsstasjonen like flott som brannstasjonen i Bergen sentrum?

– Den i Bergen ligger veldig flott til ved vannet den også, så det får vi satse på. Vi får en ideell plassering nær brann- og redningsbåtene på Vippetangen, men plasseringen av dem er usikker fordi det området også skal utvikles, sier brannsjefen.

Bjørn Erik Larsen

Også byrådslederen er fornøyd

– Byggingen av nytt regjeringskvartal gjør at vi er nødt til å flytte dagens hovedbrannstasjon og bygge ny. For å dekke fremtidens behov bygger vi nå to stasjoner, en hovedstasjon på Bryn og en ny sentrumsstasjon i Bjørvika. Det vil gi topp moderne beredskap og dekke byens behov i flere tiår, skriver byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en e-post til Aftenposten.

Byrådslederen forteller at politisk ledelse i kommunen har hatt tett kontakt med brann- og redningsetaten for å sikre best mulig kvalitet og rask beredskap.

– Stasjonen i sentrum har brann- og redningsberedskap for viktige offentlige funksjoner som Stortinget og regjeringskontorene, og er slik sett en del av vår nasjonale beredskap, skriver Johansen.