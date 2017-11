Den norsk-tyske bikulturelle skole i Oslo har lokaler frem til og med 2019.

– Etter det vet vi ikke hvor vi skal være, sier rektor Ursula Hohenstein.

Har vurdert lenge

Dette kommer ikke som julekvelden på kjerringa. Siden 2012 har Oslo kommune vurdert hva den skal ha inn på tomten til den tidligere yrkesskolen på Sogn. Siden 2014 har samlokalisering av den tyske og franske skolen i Oslo med Blindern videregående skole (IB) og UiO vært et aktuelt alternativ.

– Det ville vært et attraktivt internasjonalt skolemiljø i Oslo, og det er det vi drømmer om, sier Knut Kroepelien, styremedlem i Den tyske skolen.

– Men kommunen klarer ikke, eller ønsker ikke, å legge til rette for det.

De vil, de vil, men de får det ikke til

– Byrådet er interessert i et felles skoleanlegg med Den franske skolen, Den tyske skolen og Universitetet i Oslo. Et slikt samarbeid bygger opp under byrådets nye, internasjonale strategi «Grenseløs kunnskap» og vårt ønske om at våre videregående skoler skal få tydelige tematiske profiler med flere samarbeidspartnere, sier skolebyråd Tone Tellevik Dahl.

I fortvilelse over det manglende tempoet kommunen har Den tyske skolen søkt Stortinget om en ekstrabevilgning på syv millioner på neste års statsbudsjett for å kunne utvide skolelokalene. Problemet er at ingen vet hvor lenge de må oppholde seg i midlertidige lokaler.

– Tomten hvor prosjektet er planlagt, er stor. Vi vurderer å bruke den også til andre kommunale formål. Samtidig er det en del forhold knyttet til utleie av lokaler til private aktører som ikke endelig er avklart mellom partene. Avklaring av både praktiske og økonomiske forhold vil derfor ta noe tid, sier Tellevik Dahl.

Satser på staten

Og at det vil ta tid, fikk skolene bekreftet i et møte med kommuneadministrasjonen mandag.

– Det var nedslående. Der kom det frem at kommunen fremdeles ikke har noen tidsplan eller finansieringsplan for prosjektet på Sogn. Det gjør det umulig for oss å planlegge, sier Kroepelien.

Skolen utarmes

– For oss betyr det ikke at skolen dør, men den utarmes. Neste år må vi redusere inntaket fra to til én førsteklasse hvis vi ikke får penger fra staten. Det betyr at ikke alle våre barnehagebarn får skoleplass og at vi over tid vil få økte problemer med å fylle en klasse på videregående. Det går ut over miljøet og skolens økonomi – og regjeringens Tyskland-strategi. Skolen er en del av samarbeidet mellom landene. Støtten fra Tyskland øker hvis vi klarer å uteksaminere nok elever fra videregående, sier Kroepelien.

Og behovet er til stede for en skole som er så full at biblioteket er blitt klasserom, musikkinstrumenter er stablet inn på kjemirommet og hundre barn står på venteliste for å få barnehageplass.