Gangbroen fra Operaen til Sørenga blir ikke fjernet likevel

Mandag skrev Vårt Oslo at broen fra Operaen til Sørenga står i fare for å bli fjernet. Grunnen er at Sørenga er ferdig utviklet. Dermed skal selskapet Sørenga Utvikling, som har eid og driftet broen, avvikles.

– Vi er et utviklingsselskap, og vår jobb er gjort. Sørenga er utviklet, og selskapet skal avvikles, sa Sørenga Utviklings daglig leder, Bjørn Tore Olsen, til Aftenposten mandag.

Han foreslo samtidig at kommunen tar over driften av broen, som har hatt opptil 30.000 passeringer på fine sommerdager.

Tirsdag kveld melder NRK at kommunen gjør som Olsen sier og overtar driften. Dermed blir det mulig å ta snarveien fra Operaen til Sørenga også i fremtiden.

Broen ble lagt i 2011. Meningen er å beholde den inntil anleggsarbeidene rundt Bispevika er ferdige.

– Da blir det greit å passere området til fots på den nye Havnepromenaden som skal stå ferdig om syv, åtte år, sa seniorrådgiver Rolf Rolid i Plan- og bygningsetaten til Aftenposten mandag.