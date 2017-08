Monica Strømdahl

Dina Wikstrøm (14)

Bor i Oslo og går i 10. klasse på Fagerborg ungdomsskolen.

Midt i et gjørmebad i Tøyenparken, der regnet preget Øyafestivalens første dag, står Dina Wikstrøm (14) med en regnponcho, en is og et stort smil.

– Været tok litt knekken på meg, men jeg prøvde å gjøre det bedre med en is. Det fungerte ikke helt. Jeg prøver å få det beste ut av de fleste situasjoner og være positiv, men av og til går det ikke. For eksempel når vi får masse lekser på skolen. Is pleier å hjelpe i mange situasjoner, og på onsdag gjaldt det å ignorere være og fokusere på å ha det bra.

Hvorfor er du på Øyafestivalen?

– Egentlig kom jeg for å se Lana Del Rey. Dessverre gjorde været at jeg måtte reise hjem før konserten. Og det er jo nesten litt morsomt.

Hva bør man gjøre for å få en optimal festivalopplevelse?

– Ha det gøy, og ikke stress med å få med deg alt. Får du ikke med deg én ting, får du sikkert med deg noe annet. Kos deg med vennene dine!

Hva bør man unngå?

– Det må vel bli å stresse rundt og prøve å få med deg absolutt alt, slik at du ikke klarer å nyte konserten skikkelig.

Monica Strømdahl

Jesper Idland (27)

Kommer fra Ålgård og har studert fransk i Paris. Nå flytter han til København etter sommeren.

Festivaløkonomien har alltid vært avhengig av frivilliges innsats. På en regntung onsdag jobber Jesper Idland (27) som solskinnsfrivillig.

– Jeg går rundt og gir snacks og kaffe til de andre frivillige. Folk blir kjempeglade for en liten kaffe på slike dager, og vi prøver å gjøre litt mer ut av det, og er litt hyggelige med folk vi ikke kjenner. Miljøet blant de frivillige er også veldig godt. Mange kommer med et åpent sinn og vil gjøre en innsats for at festivalen skal kunne eksistere i det hele tatt.

Hvorfor er du på Øyafestivalen?

Jeg er frivillig, og det gir noe ekstra til det å gå på festival.

Hva bør man gjøre for å få en optimal festivalopplevelse?

Jeg anbefaler å være frivillig, men det er minst like viktig å komme med et åpent sinn og ikke la ting som dårlig vær ødelegge dagen.

Hva bør man unngå?

Unngå å ikke være forberedt. Og så bør du kanskje ikke ha for høye forventninger til konsertene, så du risikerer å bli skuffet. Bare vær på festival, ikke tenk for mye.

Monica Strømdahl

Merete Ekelund (37) og Maya Ekelund Ernst (7 1/2)

Merete jobber med reklamefilmproduksjon og Maya skal begynne i andreklasse.

De skiller seg ut i solen på festivalens andre dag. Merete Ekelund er én av mange foreldre som tar med barna på festival.

– Hvorfor ville du være med, Maya?

– Fordi det er så lenge siden jeg har vært på festival. Jeg husker ikke sist gang.

– Du var på Miniøya for fem år siden, og så var du med på Øyafestivalen da du var et halvt år.

– Jeg liker å gå på konserter. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg liker rock, som Kiss og Spidergawd.

– Og så har vi nettopp introdusert henne for Alice In Chains, som hun av og til hører på før hun legger seg. Jeg og faren tar oss av den musikalske utdannelsen. Begge er musikkinteresserte, så det er hun blitt foret med fra starten. Vi har så mye glede av det selv, og jeg gikk mye på festival med foreldrene mine da jeg var liten. Jeg synes alt det er viktig – teater, musikk, hva som helst.

Hvorfor er du på Øyafestivalen?

Vi er her for å høre masse bra musikk, kose oss i solen og ha det hyggelig.

Hva bør man gjøre for å få en optimal festivalopplevelse?

Det viktigste er at folk oppfører seg, og at artistene koser seg og byr på seg selv.

Hva bør man unngå?

Å prate og skråle. Det er en generell uting, og det er jo mange som ikke bryr seg om musikken.

Monica Strømdahl

Tone Haugan (57) og Mathilde Caeyers (23)

Tone er håndverkslærer på Steinerskolen i Tromsø. Mathilde studerer dans i England.

De to går sammen mot scenen med hendene fulle av både øl og is mens Sigrid spiller på Øyafestivalen. Mathilde Caeyers (23) må kjempe litt for å redde isen i sommervarmen.

– Hun var læreren min på Steinerskolen! Det er en historie bak at vi er her sammen. Moren min er en veldig god venninne av henne.

– Jeg har gledet meg til å se The XX, og reiste hit for dem og en bestemor i Moss. The XX er kult, jeg vet ikke helt hvorfor jeg liker det. Jeg har en allsidig musikksmak, og er glad i mye forskjellig. Skal jeg beskrive meg selv, vil jeg si at jeg er eventyrlysten, fargerik, nysgjerrig og glad. Jeg er håndverkslærer, de er kanskje mer fargerike.

Hvorfor er du på Øyafestivalen?

– Jeg er her fordi jeg er glad i å gå på festival, og fordi jeg har gledet meg til å se The XX.

Hva bør man gjøre for å få en optimal festivalopplevelse?

– Godt selskap, godt stemning og glade mennesker.

Hva bør man unngå?

– Alt som gjør deg ukomfortabel eller som gjør at du ikke er positiv. Og dårlige sko!

Monica Strømdahl

Lars Marius Lauten (34)

Markedsdirektør i Mills.

Med jeans, kule solbriller og en rød bandana med bananer på, ser Lars Marius Lauten ut som om han har vært på festival før. Det stemte.

– Jeg er her onsdag og torsdag, og så skal jeg reise videre til festivalen Sziget i Budapest på fredag. Der har jeg aldri vært før, så det er kanskje først og fremst for å oppleve en ny festival. I løpet av et år er jeg først på Bylarm, så Coachella, Great Escape, Norwegian Wood, Fuji Rock i Japan, Øyafestivalen og Way Out West eller Sziget. Jeg har vært interessert i musikk fra jeg var liten. Da ble jeg fascinert av konserter og musikk generelt. Jeg husker godt mitt første konsertminne. Det var på Michael Jackson på Valle Hovin. Det var stort. Jeg var der med faren min fra tidlig på morgenen. Jeg var ikke store gutten, og jeg ble løftet opp så sikkerhetsvaktene så at jeg var en liten gutt. Jeg sto helt fremme ved scenen da Michael Jackson kom ut på scenen i en svær heis som gikk ut i publikum. Det var i 1992, og jeg var 10 år.

Hvorfor er du på Øyafestivalen?

Først og fremst for musikken, så for å møte kjentfolk, ta en øl og nyte stemningen. I prioritert rekkefølge.

Hva bør man gjøre for å få en optimal festivalopplevelse?

Å være til stede og få med seg mye god musikk.

Hva bør man unngå?

Å ha mange avtaler og telefoner som ringer. Det beste er å komme tidlig på dagen, da kan jeg bare rusle rundt og se på de konsertene jeg vil.