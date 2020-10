Villmannskjøring tok strømmen i boligblokk på Frogner

Oslo-politiet melder at en person er pågrepet etter at han kjørte inn en rekke gjenstander i Oslo onsdag kveld. En boligblokk mistet strømmen etter at bilen ødela en trafo.

Nå nettopp

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 20.40. Flere tok kontakt og fortalte om en bil som kjørte vinglete på fortau, trikkeholdeplasser og kolliderte med en rekke gjenstander.

Blant annet kolliderte bilen med en trafostasjon i Frognerveien. Dette har ført til at en boligblokk er uten strøm.

Bilen ble stanset av politiet i Møllergata i Oslo, og fører skal ifølge politiet ha fremstått som ruset.

«Fører av den aktuelle bilen er en mann i begynnelsen av 30- årene som er godt kjent for politiet fra før», skriver Oslo-politiet på Twitter.

Dette er det andre tilfellet av villmannskjøring i Oslo i kveld. Tidligere kolliderte en beruset bilfører med en rekke andre biler på Sinsen.