Moxnes: - Jeg kommer ikke til å ende som veggpryd

Valgets to store vinnere i hovedstaden var Rødt og SV, med henholdsvis 3,1 og 3 prosentpoengs fremgang.

For Rødt var resultatet på 6,3 prosent - 22.892 stemmer - mer enn en dobling fra forrige stortingsvalg. Dermed suste partileder Bjørnar Moxnes inn med solid margin. For fire år siden var han langt unna.

Fakta: Oslo-benken 2017–2021 Arbeiderpartiet: Jonas Gahr Støre, Marianne Marthinsen, Jan Bøhler, Siri Gåsemyr Staalesen (ny), Espen Barth Eide, Zaineb Al-Samarai (ny) Høyre: Ine Marie Eriksen Søreide, Nikolai Astrup, Michael Tetzschner, Heidi Nordby Lunde, Mudassar Hussain Kapur. Fremskrittspartiet: Siv Jensen, Christian Tybring-Gjedde. Sosialistisk Venstreparti: Kari Elisabeth Kaski (ny), Petter Eide (ny). Venstre: Trine Skei Grande, Ola Elvestuen. Rødt: Bjørnar Moxnes (ny). Miljøpartiet de Grønne: Une Aina Bastholm (ny).

Dagen derpå feiret Moxnes stortingsplassen med ostekake pyntet med pasjonsfrukt på Sentralen. Restauranten ligger bare et steinkast fra hans nye arbeidsplass.

– Det er en stor ære, selv om det er trist å måtte ta permisjon fra bystyret. Jeg kommer til å savne det, særlig fordi det skjer så mye spennende i styret av byen nå, sier han.

Mer enn hver femte velger i Oslo har i år stemt Rødt, SV eller MDG. Ap gikk mindre tilbake i hovedstaden enn på landsplan. Moxnes ser på valgresultatet som en støtteerklæring til bystyreflertallets politikk.

– Solberg og Jensen har brukt Oslo som eksempel for å skremme med hva som skjer når Rødt får en hånd på rattet. Når Rødt nå er valgvinneren i Oslo, så tyder ikke det på at velgerne er enige, sier han.

– Ville det gått bedre for Støre og Ap hvis de hadde sluppet Rødt inn i varmen, istedenfor å ta avstand fra alle typer samarbeid med dere?

– Jeg har hørt mange velgere som er gått fra Ap til oss, si at de synes Ap er blitt for like Høyre i viktige spørsmål. Du ser jo at alle de radikale partiene går frem, i tillegg til distriktsopprøret til Sp.

- Men det var kanskje en mager trøst når det ble fortsatt borgerlig flertall?

– Det holdt ikke til å vinne flertallet når Ap demobiliserte velgere ved å ha en utydelig politikk. De borgerlige vant mandatene, men nå starter kampen om hva de skal få lov til å gjøre.

Lover å kjempe for byen sin

– Oslo-benken på Stortinget har fått kritikk for å være full av partiledere og innflyttere. Nå er det kommet inn flere ferske navn. Kan det bli en endring?

– Alle andre fylker har representanter som slåss som løver for sitt hjemfylke. Nå er det viktig at Oslo-benken står sammen, særlig innenfor samferdsel og at vi gjennomfører områdeløft for de delene av byen der det er større utfordringer, svarer Moxnes.

Han tror ikke Rødt ender som et ubetydelig miniparti i opposisjon.

– Når er mulig å få til et samarbeid med Carl I. Hagen (Frp) i bystyret, er alt mulig også på Stortinget. Vi ønsker å jobbe og samarbeide på tvers. Jeg har lang erfaring med opposisjonspolitikk fra bystyret. Jeg ønsker også å være en lyttepost for innbyggerne. Vi vil forsterke samarbeidet med fagbevegelsen og slå sprekker i den borgerlige leiren, sier Moxnes kontant.

– Vi blir ikke usynlige

I 1993 kom Rødts forløper Rød Valgallianse inn på Stortinget. Det ble med én periode for Erling Folkvord. Han skrev senere boken «Bak murene» om sine fire år, hvor han blant annet skildret fremmedheten han følte:

«Er det meining i å bruke så mye tid og krefter i et råttent apparat som er så innsausa av uryddig samråd og samrør mellom blå sosialdemokrater og bleikrosa høyrefolk at du knapt ser forskjell på dem, om du så prøver både med lupe og lakmustest?», spurte Folkvord.

Hvor redd er Moxnes for å bli tam og usynlig, nedlesset i saksdokumenter og komitémøter? Ikke så veldig, skal vi tro ham.

– De fleste av mine politiske motstandere vet at jeg ikke vil ende som grå veggpryd på Stortinget. Og de som håper det, tror jeg vil bli veldig skuffet.

SV økte fra én til to

Den andre store valgvinneren i Oslo er SV. Det har ført den tidligere Amnesty- og Norsk Folkehjelp-frontfiguren Petter Eide inn på fast plass på Stortinget. Eide har vært tilknyttet SV siden 80-tallet, men aldri før stilt opp på samme måte som før årets valg.

– Jeg tenkte at dette var sjansen jeg måtte ta, selv om utsiktene ikke var de beste. For ett år siden lå vi tynt an og vippet rundt 4 prosent, sier Eide.

Da målingene begynte å peke oppover, holdt Eide og partiledelsen forventningene litt nede.

– Da de første resultatene begynte å tikke inn rundt 9 prosent valgnatten, gned vi oss i øyene, sier han.

Aktuell for utenrikskomiteen

Lise Åserud, NTB Scanpix

Eide hadde håpet at stortingsperioden kunne starte med innflytelsesrike forhandlinger om ny regjering og ny norsk utenrikspolitikk. Nå blir det i stedet fire år i opposisjon.

– Hadde det blitt flertall for ny regjering, kunne vi umiddelbart tatt opp viktige spørsmål som atomvåpenpolitikk og salg av våpen til golfstatene. Nå blir det litt mer motbakke, men vi skal gjøre vårt.

– Du satser vel på å havne i utenrikskomiteen?

– Først må vi i stortingsgruppen sette oss ned og fordele oppgavene. Det er vel ingen tvil om at jeg brenner for internasjonal solidaritet og bistand, men jeg er åpen for mange muligheter.

– Hva tror du om Oslo-benken, der du er en av flere nykommere?

– Det er vanskelig å si. Jeg føler at Une Aina Bastholm (MDG) og Bjørnar Moxnes (R) ligger oss nær politisk, og jeg vet at vi vil samarbeide godt. Og så gleder jeg meg til å ta noen debatter med Tybring-Gjedde (Frp), svarer han.

– Jeg er glad i å diskutere politikk, men vi er jo ikke her bare for å debattere. Det gjelder å skape endringer og bygge allianser, legger han samtidig til.

– Hva med å kjempe for viktige Oslo-saker?

– Det skal vi selvfølgelig også gjøre. Oslo-regionen, med en million innbyggere, trenger infrastruktur, som vi må være en pådriver for. Jeg er også opptatt av integrering. Det har vi en utfordring knyttet til mange barn som må få en god språkopplæring. Oslo er en multikulturell by. Vi må finne løsninger slik at alle trives i dette mangfoldet og vi må motarbeide all form for splittelse, sier Eide.