Oslo har vedtatt klimastrategi – skal være fri for fossilbiler innen ti år

Onsdag vedtok et bredt flertall i Oslo bystyre byens klimastrategi. Klimagassutslippene i byen skal reduseres med 95 prosent innen 2030.

Onsdag vedtok Oslo bystyre byens klimastrategi. Bildet er fra en annen anledning. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kun Fremskrittspartiet og Folkeaksjonen nei til mer bompenger stemte imot strategien, skriver NRK.

Planen innebærer blant annet at alle personbiler og varebiler i Oslo skal være utslippsfrie i 2030, at kollektivtrafikken skal være utslippsfri i 2028, og at biltrafikken skal reduseres med en tredel. Tungtransport skal være utslippsfri eller bruke fornybare drivstoff. Også havnevirksomheten skal være tilnærmet utslippsfri.

– Oslo-folk tar en betydelig risiko hvis de kjøper ny fossilbil, sier bystyrerepresentant Ola Wolff Elvevold (SV) til NRK.

