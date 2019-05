SISTE: Tirsdag ettermiddag er farenivået for Østlandet oppgradert til oransje nivå. Dette er det nest høyeste farenivået Meteorologisk institutt opererer med, og indikerer stor fare. Det kommer til å falle 30-50 millimeter nedbør i løpet av en periode på tre timer der de kraftigste bygene treffer.

Et område med kraftige tordenbyger bygger seg opp over Østlandet sent tirsdag ettermiddag. Meteorologisk institutt forventer at de kraftigste bygene kommer tirsdag kveld til onsdag formiddag.

Farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Oppland, Vestfold, Telemark, Buskerud og Aust-Agder. Akkurat hvor det blir mest regn er vanskelig å si på forhånd, presiserer Meteorologisk institutt.

Her kan du lese mer om farevarselet for kraftig styrtregn over Østlandet, som er på oransje nivå: https://t.co/U4FbJDrB0G — Meteorologene (@Meteorologene) May 21, 2019

Opp til 26 grader

– Tirsdag kveld braker det løs, forteller vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Ingrid Bentsen.

Tirsdag er det meldt opp til 26 grader i Oslo, men det betyr ikke at man kan vente seg sommeridyll.

Fra klokken 18 er det meldt både regn og torden, og uværet vil vare utover uken.

– Både tirsdag og onsdag vil det være ganske varmt, men det vil i tillegg oppstå lokale regnbyger i varierende grad utover dagen. Begge kveldene vil det trolig tordne en del utover natten, forteller Bentsen.

Fra onsdag kveld er det meldt enda mer regn, lyn og torden i Oslo, og fra klokken 18 til midnatt er det ventet kraftige regnbyger.

Det lyner nå godt over Danmark og Sør-Sverige ⛈ De blå punktene viser hvor lynet har slått ned, mens de røde viser hvor det nettopp slo ned. Følg lynets ferd mot Norge på https://t.co/oWUswUKlUj. pic.twitter.com/4lnDVENCrM — Meteorologene (@Meteorologene) May 21, 2019

Store lokale forskjeller

Tirsdag morgen sier Kristen Gislefoss at dette er en værsituasjon som er vanskelig å «lese»:

– Det kan bli store lokale forskjeller, men med fuktig luft og høy varme er det mye tilgjengelig vann i atmosfæren. Akkurat nå ser det ut som om Hedmark og Vest-Agder kan slippe litt lettere unna, men det kan bli ganske heftig der bygene treffer på Østlandet, sier Gislefoss.

Vi har sendt farevarsel for kraftige regnbyger tirsdag kveld og onsdag #østafjells. Lokalt kan det komme 15-20 millimeter nedbør på én time 💦 Oppdatert varsel finner du på https://t.co/sb4X9as5HV. pic.twitter.com/tcJdJAMYDY — Meteorologene (@Meteorologene) May 20, 2019

Ifølge Bentsen er det ikke snakk om en tropisk storm.

Uværet vil prege mer enn bare Oslo. Fra tirsdag kveld er det ventet kraftige regnbyger i Buskerud, Telemark og Vestfold med gult farenivå. Dette tilsvarer moderat fare, og vil vare til torsdag. Også Agder-fylkene vil oppleve kraftig regn.

Blir ikke sommervær

Torsdag vil temperaturen synke i hovedstaden.

– Videre ut i uken vil temperaturen synke til rundt 10–15 grader, og det vil trolig være overskyet med svak vind, fortsetter Berntsen. Også over helgen og dagene i neste uke ser det ut til at gradestokken vil ligge på samme temperaturer. Forrige ukes sommervær kan man med andre ord se langt etter.

– Det er ingen indikasjoner på at det vil bli fint vær den kommende uken. Allikevel er det helt normalt at været veksler på denne måten i vårsesongen, presiserer hun.