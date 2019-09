Tog til og fra Moss, Ski, Rakkestad, Lillestrøm og Asker ble i 5.30-tiden onsdag berørt av strømproblemene på Filipstad.

– Feilen som har skjedd i dag er helt uavhengig av de andre hendelsene mandag og tirsdag, sier pressevakt Randi Folke-Olsen i Bane Nor til Aftenposten klokken 06.45 onsdag morgen.

Strømproblem fikset, så ble det signalfeil og jordfeil

Folke-Olsen forklarer at noen lokaltog ikke kom seg ut av togparkeringen på Filipstad på grunn av strømfeil på en kjøreledning, og dermed ikke rakk morgenrushet. Dette har ført til at noen tog er innstilte.

– Mange tog gikk som normalt, men man må regne med noen forsinkelser til normal drift er i gang igjen, sier Folke-Olsen.

Bane Nor melder klokken 6.13 at selv om folkene deres har funnet feilen, må onsdagens reisende på Askerbanen og Drammenbanen fremdeles avfinne seg med følgene av problemene.

– Folkene våre har jobbet skikkelig effektivt og feilen ved Filipstad er nå rettet. Det vil fortsatt kunne være noen innstillinger og forsinkelser inntil vi er i normal drift igjen.

Rundt 06.50 onsdag morgen meldte Bane Nor at det i tillegg til strømfeilen på Filipstad også igjen var signalfeil mellom Stabekk og Lysaker. Strekningen var også tirsdag rammet av signalfeil.

Klokken 08.27 kom meldingen om nok en feil: Denne gang ble det jordfeil ved Skøyen, slik at trafikken ble stengt.

Tredje dag med signalfeil

– Det er altså signalfeil for tredje dag på rad?

– Ja, vi kan bare bekrefte det. Vi har hatt mye feil, og det er ikke samme feil hver dag. Da er det vanskelig å verge seg mot det. Men vi har flinke folk som er ute og gjør sitt beste for å rette opp, sier Randi Folke-Olsen til Aftenposten.

Hun informerer om at noen lokaltog også på Østfoldbanen er rammet av feilen.

– De aller fleste tog går, men sjekk hos togselskapene for informasjon om ditt tog, skriver Bane Nor på Twitter.

De informerer videre om at ny oppdatering om signalfeilene kan forventes ca. klokken ni.

Store problemer på Østlandet i august og september

Onsdag er tredje dag denne uken med togproblemer i Oslo-området. Strekningen mellom Oslo og Eidsvoll var rammet mandag, mens det var forsinkelser på Østfoldbanen, og forsinkelser og innstillinger på toget mellom Stabekk og Lysaker på Drammenbanen tirsdag.

Togtrafikken har vært preget av store problemer på Østlandet i August og september. I løpet av to uker i august ble 2000 tog innstilt, til tross for at togtrafikken var stengt i seks uker i sommer, for at Bane Nor skulle oppgradere infrastrukturen.