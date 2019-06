Ni år gammel gutt alvorlig skadet etter påkjørsel ved Solli plass

Påkjørselen skjedde i Frognerveien ved Solli plass rundt klokken 14.45.

Aftenposten får beskjed om at fotgjengeren er en ni år gammel gutt.

– Han skal være lagt i kunstig koma. Pårørende er varslet og er på sykehuset, sier operasjonsleder Tor Jøkling.

Han ble kjørt til Ullevål sykehus etter påkjørselen.

Politiet fikk beskjed om at den skadede var bevisstløs, men fotgjengeren var ved bevissthet da nødetatene kom til stedet.

Rundt klokken 16 melder på Twitter politiet at de er ferdig på åstedet. De har ikke beslaglagt førerkort til bilisten.

Politiet meldte like etter 15 at de trafikale sperringene var opphevet, og at trafikken går som normalt.

