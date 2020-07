2017: Banen skulle være den første av sitt slag i Norge. Nå kan den ikke brukes.

Det var stor jubel da Sagene IF fikk ny landhockeybane på Voldsløkka i 2017. Mindre enn tre år senere ble banen stengt fordi underlaget ikke holdt.

– Det er veldig synd det som har skjedd, sier Michael Abramowski, ansvarlig for landhockey i Sagene IF.

Sensommeren 2017 var den nye landhockeybanen klar for første hjemmekamp for Sagene IF.