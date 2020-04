– Nå er vi i gang med å desinfisere hele lokalet, sier Stefan Jansen, styremedlem på Blå i Oslo.

Man skulle kanskje ikke tro det, men det er travle dager. Utestedet, som er kjent for trange dansegulv, intime konserter og yrende uteservering, har stått folketomt i over én måned. Som så mange andre må Blå holde stengt.

Støvet har ikke lagt seg over lokalet av den grunn. Tradisjon tro har de allerede strømmet direktesendte konserter med Frank Znort Quartet på Facebook hver søndag i flere uker. Nå har de bestemt seg for å ta det til et nytt nivå. Utover våren planlegger Blå en rekke direktesendte konserter.

Fakta: BLÅ Blå er et konsert- og skjenkested i Oslo som ligger i en gammel industribygning i Brenneriveien 9 ved Akerselva.

Stedet ble startet i februar 1998 av Kjell Einar Karlsen og Martin Revheim.

Blå var i utgangspunktet en jazzklubb for nye, fremadstormende artister.

Ble fratatt strømmen

Mens Jansen og daglig leder satt inne på Blå og planla konsertrekken, ble det plutselig stummende mørkt. Strømmen hadde forsvunnet. Jansen tok en telefon til strømleverandøren Hafslund Nett. Svaret han fikk, gjorde ham forbannet.

– De hadde låst seg inn og tatt strømmen fordi vi ikke har betalt regningen. Strømregningen er en av flere utestående regninger vi rett og slett ikke har råd til å betale. Det er helt tomt på kontoen, sier Jansen.

Jansen mener Hafslund burde vært mer fleksible og tatt sin del av dugnadsansvaret i disse dager.

Hafslund Nett på sin side opplyser at den utestående regningen er fra desember med forfall 22. januar, og at de har sendt Blå både purring og stengevarsel. I tillegg har de forsøkt å kontakte Blå på telefon og SMS, ifølge kommunikasjonssjef Morten Schau.

Det stiller Jansen hos Blå seg uforstående til. Han hevder de ikke har fått hverken SMS eller telefon fra Hafslund.

– Da ville vi reagert. Dessuten ble stengevarsel sendt i posten 2. april og landet hos oss midt i påsken da ingen var her, svarer Jansen.

Uten strøm, ingen konsert. De var nødt til å finne en alternativ løsning. Som kreative utelivsfolk med gode kontakter i festivalbransjen var heldigvis redningen nær.

– Vi har leid og fått tilkjørt et aggregat og er nå totalt selvforsynt med strøm. Siden det er koronatider, fikk vi en hyggelig pris og må kun betale for diesel, sier en fornøyd Jansen.

Tar «inngangspenger» for konserter

Først ut i den nye konsertrekken er Oslo-bandet No. 4 lørdag 25. april.

Direktesendte konserter ble raskt et fenomen på sosiale medier da koronakrisen inntraff. Facebook-initativet Brakkesyke streamer daglig konserter og oppfordrer seerne til å Vippse en frivillig sum. I påsken strømmet den digitale festivalen Vi er live konserter med store artister som Aurora og Sigrid, mot betaling.

Men som så mange andre utesteder i Oslo sliter også Blå økonomisk. De ansatte er permittert, inntektsgrunnlaget er forduftet, og kostnadene løper.

Fra nå av må publikum derfor betale for å se konsertene på Blå. Som kompensasjon lover styrelederen høyere kvalitet på lyd og bilde.

– Det blir full HD og surroundlyd, sier Jansen.

Billetten til konserten vil koste 200 pr. person. Dersom du samler fem venner i stuen, koster det 350 for alle. Artistene får 80 prosent av billettinntektene, mens 20 prosent går til Blå.

God dialog med huseier

Alle kulturarrangementer må holde stengt, i første omgag frem til 15. juni. Blå belager seg derfor på å fortsette med direktesendte konserter en god stund. Mest sannsynlig ut året, ifølge Jansen.

Han håper imidlertid de vil få muligheten til å holde litt åpent for servering utendørs i sommer. Samtidig venter de spent på hvordan krisepakkene vil dekke det store kostnadsbildet.

Heldigvis er gårdeier forståelsesfull når det gjelder husleie.

– Vi har en god dialog med gårdeier, og foreløpig er all leie satt på vent inntil vi ser hvilke krisepakker som kommer. Vi er enige om at vi betaler etter evne, sier Jansen.