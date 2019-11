En fersk rapport fra Kommunerevisjonen slår fast at andelen midlertidig ansatte i kommunen er på 43 prosent. Tallet har vært det samme siden 2016, meldte NRK tirsdag morgen.

Men dette stemmer ikke, hevder Wilhelmsen overfor NTB.

– Beregningene er gjort på bakgrunn av alle stillinger og ansettelsesforhold registrert i kommunens HR-system, ikke antall ansatte, sier han.

30 prosent

Ifølge Wilhelmsen, som har ansvaret for personal- og arbeidsgiverpolitikken i kommunen, står om lag 30 prosent av kommunens ansatte i midlertidige stillinger.

– En person kan også ha flere ansettelsesforhold og dermed telles dobbelt. Faktisk antall ansatte som jobber midlertidig, vil derfor være noe lavere enn 30 prosent, sier han.

Midlertidige ansettelsesforhold gjelder både vikarer og arbeid av midlertidig karakter, som prosjektarbeid og praksisarbeid, ifølge finansbyråden, som blant annet peker på at det jobber mange studenter for kommunen.

Ikke fornøyd

Det rødgrønne byrådet har lenge hatt som ambisjon å redusere antallet midlertidig ansettelser i kommunen. Da byrådsleder Raymond Johansen (Ap) la fram byrådets politiske plattform i 2015, het det at «Byrådet vil redusere omfanget av midlertidige ansettelser, deltidsarbeid og etablere en kultur for heltidsstillinger».

Wilhelmsen sier han er ikke fornøyd med at nesten én av tre ansatte går i midlertidige stillinger.

– Vi ønsker å få dette tallet ned, men utviklingen etter 20 år med Høyre-styre har vært vanskelig å snu. Vi kommer til ha forsterket innsats på dette feltet i tråd med vår nye byrådsplattform, sier han.

Overrasket

Flere reagerte da nyheten ble kjent.

– Jeg er overrasket over at tallet er høyt, og at det ikke har vært noen forbedring. Dette har byrådet snakket om, men åpenbart ikke lyktes med, sier Ola Kvisgaard (H), leder for kontrollutvalget.

Rapporten fra Kommunerevisjonen skal behandles i kontrollutvalget tirsdag.