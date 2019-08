Folk i Bjørvika: – Denne bydelen skriker etter rekreasjonsområder

– Bjørvika har ganske tett bebyggelse og mangler liv, farger og åpne rom i miljøet, sier Trond Rødvik og parkerer elsparkesykkelen utenfor en kaffebar.

Han arbeider i bydelen og mener området skriker etter rekreasjonsområder.

– På Sukkerbiten ønsker jeg meg park der det kan være småarrangementer, sier han.

Morten Uglum

Sommerens hete strid

Kampen om Sukkerbitens fremtid i Oslo har rast gjennom fellesferien. Planene om å bygge Fotografihuset i Bjørvika har fått kvass kritikk fra lokalbefolkningen og fra flere veteraner i Arbeiderpartiet.

Mange mener at Sukkerbiten bør bli grøntareal, ikke bebygges. Sukkerbitens venner ser for seg øyflekken helt fri for bebyggelse og ønsker seg lekeplasser, torgplass og konsertscene.

En av dem som har engasjert seg, er tidligere miljøvernminister Sissel Rønbeck, initiativtageren til Akerselva Miljøpark.

– Bjørvika er nok bebygget, jeg er fristet til å si mer enn nok. Her ligger det allerede tunge kulturinstitusjoner som Operaen, Munch og Deichman. Jeg synes det holder. La Sukkerbiten forbli et fristed for folket, sier Rønbeck.

Hun understreker at hun ikke er imot etableringen av et fotografihus, bare ikke i Bjørvika.

Morten Uglum

Fakta: Sukkerbiten I forbindelse med byggingen av senketunnelen i Bjørvika ble det laget en helt ny øy ytterst på den tidligere Bjørvika-utstikkeren.

Navnet kommer fra den hvite murbygningen som ble brukt av losse- og lastearbeiderne i havnen.

Etter at murbygningen ble revet i 2010, er øya blitt brukt til en rekke ulike arrangementer, konserter, byutviklingsdebatter og utstillinger.

Det er planlagt et fotografihus på 2500 kvadratmeter på tomten, men planene har møtt betydelig motstand.

Nok bygging nå

Rødvik er ikke den eneste som ferdes i strøket som mener at det er bygget nok.

– Vi trenger grøntarealer i byen, sier Stian Lie. Sammen med Katinka Tinglum er han ute og går tur med hundene i Bjørvika. Begge er interessert i arkitektur og synes bydelen er blitt fin med mange interessante og flotte bygninger.

– Men de trenger ikke bygge noe på Sukkerbiten. La det bli grønt, sier han og viser til andre byer der grønne lunger er hellige. Slik bør det også være i Oslo, mener de to.

Morten Uglum

Kollegene Øyvind Bakke og Espen Eide har sin arbeidsplass i Bjørvika og er på vei tilbake til kontoret etter lunsjpause. De synes området og bydelen begynner å ta form, men etterlyser grønne lunger.

– Bjørvika har vært en byggeplass, men nå har det dukket opp flere og flere serveringssteder, og vi liker oss godt her. Det er jo supersentralt, sier Bakke. De to kommer med tog til jobb og ferdes bare i området når de er ute til lunsj.

– Da setter vi oss ofte ved elven, for her er det litt grønt.

Eide og Bakke er ikke i tvil om hva som bør komme på Sukkerbiten: – Heller park enn fotohus! Vi ønsker oss en nydelig, grønn plass med en liten iskiosk der vi kan sitte og nyte utsikten til det «vakre» Munchmuseet, sier de spøkefullt om det ruvende museet.

Morten Uglum

Wen Rydningen arbeider hos Thune og har et klart inntrykk av at folk som bor og arbeider i Bjørvika ønsker at Sukkerbiten skal bli en grønn lunge, og at det ikke bygges så mye mer.

– For butikken ser vi at det er bra med mer næringsvirksomhet i området. Men jeg har et klart inntrykk av at det folk ønsker nå, er en fin utsikt mot sjøen og et grøntområde, sier hun.