Setter inn selvkjørende busser i Oslo sentrum: Skal takle fotgjengere og trafikklys

I sommer skal selvkjørende busser kjøre midt i Oslo sentrum. De skal teste ny teknologi for å takle lyskryss.

Oslo har for tiden seks selvkjørende busser. Fra torsdag settes tre av dem i rute i sentrumskjernen. Det danske firmaet Holo har levert bussene og er arbeidsgiver for vertene som jobber om bord, og som kan overstyre automatikken. Jan Tomas Espedal

Flere forbipasserende tar opp mobilen for å ta bilder av den selvkjørende bussen som er på en testtur i sentrumsgater.

Torsdag starter nemlig Ruter en fast ny rute med tre selvkjørende busser mellom Christiania torv og Vippetangen, og de siste testturene er gjennomført.

Mens bussene tidligere har sluppet tett trafikk og lyskryss, skal de nå forsere tre trafikklys på strekningen sin.

Fakta Selvkjørende busser Ruter er i gang med testing av selvkjørende kjøretøyer. Den første ruten åpnet i Oslo sentrum i mai i fjor. Den andre ruten, mellom Nedre Bekkelaget og Malmøya, åpnet i vinter. Torsdag starter en ny rute mellom Vippetangen og Christiania torv. Bussene kan kjøre maks 18 km/t. Om bord er det alltid en bussvert som kan overstyre automatikken. Bussene går på batteri og vil kunne kjøre i åtte timer uten lading. Det er åtte sitteplasser i bussen. De reisende må løse vanlig billett. På grunn av koronasituasjonen er antall passasjerer redusert. Testingen er et samarbeidsprosjekt mellom Ruter, Oslo kommune og Statens vegvesen. Prosjektet inngår i en felles satsing kalt Smartere transport i Oslo-regionen (STOR), hvor de tre organisasjonene samarbeider om å prøve ut nye mobilitetstjenester. Dette finansieres i hovedsak av klimasatsmidler (7 mill.), Smartere transport i Norge (12,5 mill.), Forskningsrådet (7 mill.), Nordic innovation (4 mill.) og belønningsmidler. Vis mer

Allerede etter den første svingen under testturen stopper bussen. En varebil har feilparkert noen meter foran. Operatør Andreas Jonsson må ta over og styre bussen forbi varebilen.

På Vippetangen står det to busser på holdeplassen da den lille røde kommer kjørende. Her klarer den selvkjørende doningen å styre unna de parkerte bussene.

– Siden det pleier å stå busser her, er den programmert til å takle disse, forklarer Jonsson.

Her skal de kjøre i rute:

Ny teknologi skal gi jevnere fart

– Vi er mest spent på hvordan den vil samarbeide med lyskryssene, sier Gerd Robsahm Kjørven, direktør i Bymiljøetaten.

Det er hennes etat som har ansvaret for lyskryssene i byen, og hun kan konstatere at bussen stopper fint ved de røde lysene på vei tilbake til Christiania torv.

For Ruter er det en stor milepæl å sette bussene i trafikk i sentrum. I sommer skal Ruter sammen med Bymiljøetaten og Veivesenet teste såkalt V2X-teknologi, som går ut på at kjøretøyene og veiinfrastruktur kommuniserer direkte med hverandre og utveksler informasjon fortløpende.

– Teknologien vil sørge for at bussene får beskjed fra trafikklyset om hvor lenge det er igjen til det blir grønt. Slik kan kjøretøyene tilpasse hastigheten sin og ha jevnere fart frem til lyskrysset, sier Vibeke Harlem, leder for mobilitetstjenester i Ruter.

Nå skal bussene kommunisere direkte med trafikklysene i Oslo sentrum. Jan Tomas Espedal

Transportøkonomisk institutt har montert egne kameraer på lyskryssene for å se hvordan bussen takler bykjøring.

– Hvorfor setter dere i gang en ny rute under koronaen?

– Hver kjørte kilometer er nyttig læring for oss. Selv om vi ikke kan ha med flere enn tre personer av gangen grunn av koronaen, er det bedre enn ingen. Det viktigste her er å teste kommunikasjon mellom kjøretøy og lyskryss og se hvordan det fungerer i et annet trafikkbilde enn tidligere. Sånn sett har ikke koronaen veldig mye å si, sier Harlem.

Hun legger til at midler til testing og utvikling av tjenesten i all hovedsak kommer fra eksterne aktører.

Oslo på Europa-toppen

Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter, skryter av at Oslo trolig er den europeiske byen der flest passasjerer har reist med en selvkjørende buss.

– Nesten 30.000 passasjerer har benyttet seg av tilbudet hittil. Vi er helt på Europa-toppen når det gjelder antall passasjerer. Det er bare Paris som har et så høyt tall. Når det gjelder kjørte kilometer, er vi langt foran alle andre byer i Europa, sier Jenssen.

Oslos samferdselsbyråd Arild Hermstad (til venstre) og Ruter-direktør Bernt Reitan Jenssen er glad for at Oslo ligger foran de fleste europeiske byene når det gjelder selvkjørende busser. Jan Tomas Espedal

Han legger til at det er nødvendig å kjøre mye for å kunne videreutvikle tilbudet. Nå jobber Ruter med å få på plass en ny kjøretøytype i Ski i høst.

– Siden vi er kommet lenger enn de fleste byene i Europa, kan vi på sikt selge teknologien til andre land. Dette vil gi flere arbeidsplasser i Norge, sier Jenssen.

Skal få folk til å droppe bilen

Samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) er stolt av satsingen på fremtidens kollektivtilbud. Han mener at den vil gjøre hverdagen enklere for folk.

– Selvkjørende busser skal om få år være et supplement til dagens kollektivtilbud. Målet er at passasjerer kan bestille bussen hjem til seg og bli kjørt til for eksempel nærmeste T-banestasjon. Det skal få enda flere til å forstå at du ikke trenger privatbil for å komme deg rundt i byen. I en tenkt fremtid kan for eksempel passasjerer som tar T-banen til Kolsås, kanskje få melding fra bussen med spørsmål om de ønsker skyss hjem. Dette kan bli aktuelt på steder der det er spredt bebyggelse og ikke så godt busstilbud i dag, sier Hermstad.

Samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) håper at selvkjørende busser om få år skal gi Oslo-folk så godt kollektivtilbud at enda flere velger å droppe bilen. Jan Tomas Espedal

– En vanlig buss har mange passasjerer. Derfor kan den ikke stoppe over alt. En liten buss med få passasjerer kan derimot gi et mer tilpasset tilbud, supplerer Jenssen.

Byråden tror også at mange turister vil benytte seg av tilbudet.

– Spesielt barn gleder seg til å ta de selvkjørende bussene. Og i sentrum er det spesielt mange turister og andre folk som er nysgjerrige. Bussene er blitt en miljøvennlig og barnevennlig «turistattraksjon» som også gjør byen grønnere og bedre å bo i.