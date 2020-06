Da politiet så vårrullene, ble strandkiosken stengt umiddelbart

Salg av varm mat i varmen kan fort by på problemer. Det fikk to strandkiosker erfare da politiet og kemnerkontoret kom på besøk.

Som foto av utsalget viser, ble det på begge steder tilbudt varm mat som lå ubeskyttet og feil oppbevart. Stedet som solgte denne maten, ble stengt umiddelbart. Politiet

Nå nettopp

I disse dager er strendene og badeplassene rundt Oslofjorden fulle av folk. De varme dagene har også lokket frem noen useriøse aktører som selger mat og drikke til folk på badetur.

Tirsdag fikk to strender vest i Oslo besøk av politioverbetjent Kristensen fra A-krim senteret og en kontrollør fra Oslo kemnerkontor som også jobber ved senteret. Resultatet viser at matutsalgene hverken overholdt smittevernregler eller regler om oppbevaring av varme retter.

Vårrullene ble destruert på stedet da politiet og andre organer aksjonerte mot strandkiosker tirsdag. Politiet

Den ene utsalgsvognen ble stengt umiddelbart og pålagt å fjerne seg fra området innen kort tid. Årsaken var manglende serveringsbevilling, manglende kunnskap og rutiner rundt elementær hygiene og matsikkerhet, melding om drift til Mattilsynet og manglende arbeidskontrakter, melder Oslo politidistrikt på Facebook.

Les også Dette må du ikke gjøre når du tilbereder rå kylling

Hadde hverken håndvask eller såpe

De to ansatte som jobbet i vognen, hadde ingen håndvask eller såpe. De kunne kun skylle hender i en kommunal badedusj 50 meter unna.

Politiet var ikke fornøyd med hvordan varene ble oppbevart av dem som solgte mat på badeplassen. Politiet

Vårruller som var til salgs, lå udekket fremme i åpningen hvor kunder henvendte seg. Dette medfører høy smitterisiko i tillegg til høy risiko for matforgiftning grunnet feil oppbevaring.

Mattilsynet har opplyst til politiet at det kan være farlig å spise vårruller som oppbevares i noen timer på feil måte.

Oslo kommune, som er grunneier på stedet, ble kontaktet. Kommunen kunne opplyse at oppstillingen av matvognen var i strid med inngått avtale, samt at virksomheten hadde koblet seg på strøm fra nærliggende bygning uten tillatelse.

– Ingen av de to ansatte hadde arbeidskontrakt. Kemnerkontoret avdekket at stedet heller ikke hadde personalliste-bok der ansatte skal registreres når de er på jobb. Nå vil de trolig bli ilagt cirka 14.000 kroner i gebyr for manglende personalliste-bok fra kemnerkontoret, sier Kristensen.

Måtte destruere maten

En kiosk på en annen badeplass i det samme området ble pålagt stans av servering av varm mat. Varmmaten ble destruert på stedet av smittevernhensyn.

Kiosken hadde samme utfordring med feil oppbevaring av varm mat og tildekking, samt manglende serveringsbevilling og varsling til Mattilsynet. Også her manglet det personalliste-bok som trolig vil gi i overkant av 12. 000 kroner i gebyr.

Salg av kioskvarer fikk fortsette da dette ikke utgjør en helserisiko for kundene.

– Det at maten ikke var tildekket, kan være med på å spre smitten da mange kunder går forbi maten. Vi ønsker tips fra publikum som observerer steder som ikke ivaretar smittevern eller følger regler rundt oppbevaring av varmmat, sier Kristensen.

Han legger til at flere virksomheter ved strender i politidistriktet kan regne med besøk av politiet og Oslo kemnerkontor i løpet av sommeren.

Tips (gjerne med foto) kan sendes til tips.politiet.no eller til Mattilsynet.