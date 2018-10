Svenske Makaveli Lindén (20), som er siktet for drapet på Heikki Bjørklund Paltto i en leilighet i Arbos gate på Majorstuen i Oslo 15. oktober, er pågrepet.

Det opplyste Oslo-politiet tirsdag kveld.

Lindén har siden fredag 19. oktober vært internasjonalt etterlyst. Tirsdag kl. 16.35 fikk norsk politi melding fra franske kolleger om pågripelsen.

– Han ble pågrepet i Dijon i Frankrike, sa politiinspektør Grete Lien Metlid under en pressekonferanse tirsdag kveld.

Interpol, NTB scanpix

Både Metlid og politiadvokat Christian Hatlo var for øvrig svært tilbakeholdne med informasjon, og de ville ikke si noe om omstendighetene rundt pågripelsen, hvilken reiserute Lindén har benyttet gjennom Europa eller hvorfor han er i Frankrike.

Men de presiserte at de har hatt tett kontakt med politi i Sverige, Belgia og Frankrike, i tillegg til Euro- og Interpol.

– Vi ønsker ikke å kommentere hva som førte til pågripelsen, sa Hatlo.

Politiet vil begjære den siktede utlevert onsdag. De presiserer at det gjenstår mye i etterforskningen, og de vil ikke gå ut med mer informasjon og detaljer før siktede er avhørt.

– Nå må vi høre hva den siktede har å si, gjentok Metlid en rekke ganger.

Kan ta måneder å utlevere ham

Norsk politi vil så fort som mulig sende folk til Frankrike og forsøke å avhøre ham.

– Drapsmotivet vil være et tema videre i etterforskningen. Men vi venter med å gå ut med mer før vi har hørt med siktede hvordan han stiller seg til det han er under etterforskning for, sier Metlid.

Den siktede vil få oppnevnt en offentlig forsvarer i Frankrike. Siden han ikke er pågrepet i Norge, er det ikke oppnevnt noen norsk forsvarer. Det kan være aktuelt å gjøre dette før politiet reiser ned, hvis den siktede selv ønsker det, slik at en norsk forsvarer kan være med på avhør i Frankrike, opplyser Hatlo.

Hvis den siktede samtykker til utlevering, kan det gå raskt.

– Hvor lang tid, vet vi ikke. Det avhenger av om han samtykker. Hvis han ikke gjør det, kan en utlevering ta måneder, sier Hatlo.

Har informasjon om reiseruten hans

Det var søndag at politiet med navn og bilde etterlyste den svenske statsborgeren, som også er siktet for et urelatert ran i samme område av Oslo som drapet fant sted.

Politiet jobbet ut fra en teori om at den siktet forlot Oslo og Norge samme dag som drapet skjedde. De gikk søndag ut med informasjon om at han skal ha tatt toget fra Oslo S til Stockholm og deretter videre til den svenske byen Uppsala, som han er fra.

– Vi mener han har vært på flukt og aktivt unndratt seg politiet, sa Metlid under pressekonferansen.

Svensken ble i oktober i fjor dømt til ett år og seks måneders fengsel for et ran i Uppsala. I dommen er det beskrevet hvordan han tok seg gjennom et vindu og inn i et studentkollektiv, hvor han truet til seg penger. Han ble, ifølge den svenske avisen Aftonbladet, løslatt 10. august i år.

Privat

Åtte intense dager

Samtidig som politiet har arbeidet internasjonalt for å finne den siktede, har etterforskningen i Oslo pågått for fullt. Blant annet har de samlet inn svært store mengder materiale fra overvåkingskameraer. Politiet beskriver etterforskningen som «intens».

Politiet antar at den siktede har vært alene om drapet for åtte dager siden, og de tror det kan ligge et vinningsmotiv bak.

– Vi søker ikke aktivt etter andre, sier Metlid.

Heikki Bjørklund Paltto, det 24-årige drapsofferet, var fra Mysen. Han flyttet for noen år siden til Oslo. Han bodde sammen med tre kamerater i leiligheten på Majorstuen, der drapet skjedde.

Politiet hadde orientert familien og kameratene om pågripelsen i forkant av pressekonferansen tirsdag.