Mannen siktet for Majorstuen-drapet, er pågrepet

Saken oppdateres.

Svenske Makaveli Lindén (20), som er siktet for drapet på Heikki Bjørklund Paltto i en leilighet i Arbos gate på Majorstuen i Oslo 15. oktober, er pågrepet. Det opplyste Oslo-politiet tirsdag kveld.

Oslo-politiet har innkalt til pressekonferanse klokken 19.30. Overfor NTB opplyser politiinspektør Grete Lien Metlid at de ikke ønsker å kommentere saken før pressekonferansen.

Ifølge TV2 og Aftonblandet skal Lindén ha blitt pågrepet i Frankrike.

Det var søndag at politiet med navn og bilde etterlyste den svenske statsborgeren, som også er siktet for et urelatert ran i samme område som drapet fant sted.

Politiet jobbet ut fra en teori om at den siktet forlot Oslo og Norge samme dag som drapet skjedde.

– Vi har observasjon, video og annen informasjon som tilsier at han går på toget som skulle gå kl. 16.56 fra Oslo S til Stockholm. Vi mener også at han dro videre hjem til Uppsala, sa politiinspektør Metlid mandag formiddag.

Svensken ble i oktober i fjor dømt til ett år og seks måneders fengsel for et ran i Uppsala. I dommen er det beskrevet hvordan han tok seg gjennom et vindu og inn i et studentkollektiv, hvor han truet til seg penger. Han ble, ifølge den svenske avisen Aftonbladet, løslatt 10. august i år.

Det 24-årige drapsofferet var fra Mysen, men flyttet for noen år siden til Oslo. Han bodde sammen med tre kamerater i leiligheten på Majorstuen.