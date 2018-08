Opptil 40.000 mistet strømmen på Østlandet etter uværet fredag ettermiddag, og opptil 80 høyspentlinjer var ute av drift.

Lørdag morgen opplyser informasjonssjef Morten Schau i Hafslund at mange feil er utbedret, men at det fortsatt er 4500 kunder som er uten strøm.

– De er spredt utover hele vårt dekningsområde, i Østfold og Akershus, sier Schau.

– Vi frykter at enkelte av dem vil bli uten strøm lenge, og at de siste kundene først får strømmen tilbake tidlig neste uke.

Selskapet har ennå ikke oversikt over lavspentfeil, altså feil på de siste strømlinjene som går inn til kundene. De får bistand av helikopter i utbedringsarbeidet.

«Kontrollert kollaps» av stillas

I Oslo sentrum ble et stort stillas tatt av vinden og sto i fare for å rase. Bygningen i Tollbugata 1 var under rehabilitering. Området rundt ble fredag ettermiddag evakuert og avsperret.

– Hele kvartalet er bygd inn av stillaset som går helt inntil taket og oppå taket. Det er dekket av en veldig stor presenning som har dratt med seg deler av stillaset, forklarte operasjonsleder i Oslo politidistrikt Tor Gulbrandsen fredag.

Lørdag morgen ble det bestemt at entreprenøren skulle foreta en «kontrollert kollaps» av stillaset.

– Vi har fjernet våre sperringer, men det er opp til entreprenør å sørge for sikring av området. Trikken kan fortsatt ikke kjøre i Tollugata, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth.

Østfoldbanen fortsatt stengt

Flere jernbanestrekninger ble stengt etter uværet. Lørdag morgen var både Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen åpnet igjen.

Østfoldbanen er fortsatt stengt mellom Sarpsborg og Sverige.

– Den kommer ikke til å bli åpnet med det første. Det er omfattende arbeider som må gjøres, sier kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor Ragnhild Aagesen.

Selskapet kommer med en ny oppdatering om situasjonen i ettermiddag.

Brann- og redningsetaten rykket på 140 hendelser

Totalt hadde Oslo brann- og redningsetat 140 oppdrag knyttet til uværet, fra klokken 12 fredag og frem til midnatt.

– Det var alt fra takplater som hadde falt ned til knuste vinduer, nedblåste trær, båter som holdt på å synke og strømledninger som falt ned, sier vakthavende stabssjef Nicklas Helgestrand.

Det ble ikke meldt om personskader knyttet til disse hendelsene.

Lørdag kommer det fortsatt inn telefoner til etaten om trær og strømledninger.

– Vi tar dette unna fortløpende etter hvert som vi har tid, sier Helgestrand.

Uværet har nå forflyttet seg nordover i landet. Lørdag morgen er det varslet liten storm på grensen mellom Trøndelag og Nordland.

