Uværet som rammet Østlandet fredag har gjort store skader. Forsikringsselskapet Gjensidige har mottatt nær 50 skademeldinger allerede.

Det meste er skader på bygninger, men det er også noen skader på biler.

Det er flest skader i Akershus, deretter følger Østfold og Oslo. Det er også registrert noen skader i Hedmark, Telemark, Buskerud og Vestfold.

Kommunikasjonssjef Bjarne Rystad mener det er for tidlig å si noe om sluttsummen for skadene.

– Men vi snakker i det minste om fra et titall millioner kroner og oppover, sier Rysstad.

Kan være uten strøm helt til mandag

Opptil 40.000 mistet strømmen på Østlandet etter uværet fredag ettermiddag, og opptil 80 høyspentlinjer var ute av drift.

Lørdag morgen er mange feil er utbedret, men fortsatt er 4500 kunder uten strøm.

– De bor spredt utover hele vårt dekningsområde, i Østfold og Akershus, sier informasjonssjef Morten Schau i Hafslund.

– Vi frykter at enkelte av dem vil bli uten strøm lenge, og at de siste kundene først får strømmen tilbake tidlig neste uke.

Selskapet får bistand av helikopter i utbedringsarbeidet. De har ennå ikke oversikt over lavspentfeil, altså feil på de minste strømlinjene som går inn til hver enkelt kunde.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Mente konstruksjonen skulle tåle vinden

I Oslo sentrum ble et stort stillasrigg tatt av vinden og sto i fare for å rase. Området rundt ble evakuert og avsperret.

Geir Graff-Kallevåg, prosjektansvarlig i Entra, forteller at det var satt opp et presenningstak over det permanente taket på en av bygningene. Vinden tok tak i presenningstaket, og det kollapset og dro med seg deler av stillaset rundt bygningen.

– Vi hadde avsluttet arbeidet for dagen og sjekket at alt var sikret. Vi hadde også satt en mann til å overvåke. Det var han som varslet politiet da dette inntraff, sier Graff-Kallevåg.

Han sier at slik Entra vurderer det, var det ingen fare for at konstruksjonen skulle rase ut og skade folk i gatene rundt.

– Hadde dere forberedt dere godt nok på vinden?

– Vi mener det. Men det er for tidlig å si hvorfor dette skjedde, og vi vil gjøre en grundig gjennomgang. Konstruksjonen skal normalt tåle slik vind, sier Graff-Kallevåg.

«Kontrollert kollaps» lørdag

Lørdag morgen ble det bestemt at entreprenøren skulle foreta en «kontrollert kollaps» av stillaset. Entra regner med at dette er gjort i løpet av dagen.

– Det er entreprenørens ansvar å sørge for sikring av området. Trikken kan fortsatt ikke kjøre i Tollbugata, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth.

Pressevakt Cathrine Myhren i Ruter opplyser at det lørdag morgen er noen holdeplasser i sentrum som er stengt, og noen linjer som er delvis innstilt på grunn av hendelsen. Selskapet oppfordrer folk til å ta T-bane i Sentrum eller bruke deres reiseplanlegger.

Slik er været akkurat nå:

Østfoldbanen fortsatt stengt

Flere jernbanestrekninger ble stengt etter uværet. Lørdag morgen var både Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen åpnet igjen.

Østfoldbanen er fortsatt stengt mellom Sarpsborg og Sverige.

– Den kommer ikke til å bli åpnet med det første. Det er omfattende arbeider som må gjøres, sier kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor Ragnhild Aagesen.

Selskapet kommer med en ny oppdatering om situasjonen i ettermiddag.

Jannike Lunde

Brann- og redningsetaten rykket på 140 hendelser

Totalt hadde Oslo brann- og redningsetat 140 oppdrag knyttet til uværet, fra klokken 12 fredag og frem til midnatt.

– Det var alt fra takplater som hadde falt ned til knuste vinduer, nedblåste trær, båter som holdt på å synke og strømledninger som falt ned, sier vakthavende stabssjef Nicklas Helgestrand.

Det ble ikke meldt om personskader knyttet til disse hendelsene.

Lørdag kommer det fortsatt inn telefoner til etaten om trær og strømledninger.

– Vi tar dette unna fortløpende etter hvert som vi har tid, sier Helgestrand.

Les også denne artikkelen om skadene etter uværet

Uværet har nå forflyttet seg nordover i landet. Lørdag er det varslet liten storm på grensen mellom Trøndelag og Nordland.