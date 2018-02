Her blir byråden løgndetektor-testet og avslørt som søppelkaster

– Har du noen gang kastet søppel, selv om det ikke var så mye? spør Christine Koht med myndig stemme.

– Ja, svarer finansbyråd Robert Steen (Ap) nervøst og innrømmer å ha kastet kaffekopp, kinobillett og appelsinskall ganske ubemerket på bakken.

I forbindelse med samarbeidskampanjen mellom Rusken og Ruter for å redusere forsøpling i Oslo ble byråden og noen av de reisende på Stortinget T-banestasjon løgndetektor-testet fredag formiddag.

Fakta: Søppel i Oslo I tillegg til 750 tonn med søppel som blir plukket opp fra bakken, blir flere hundre tonn kastet i søppeldunkene. I 2015 ble det hentet 1568 tonn avfall fra søppelkassene. I 2016 ble det hentet 1771 tonn avfall fra søppelkassene. Frem til august 2017 ble det hentet 1222 tonn (tallet for hele året er ennå ikke klart).

Programleder Koht sto for utspørringen. Det tar ikke lang tid før byråd Steen innrømmer at han noen ganger har syndet som søppelkaster.

– Jeg tror at vi alle gjør det av og til. Det er lett gjort å kaste fra seg en papirlapp, sneip eller legge igjen en serviett mellom setene på trikken, sier Steen.

For han ble testen ganske uvanlig.

– Det var mye verre enn spørretimen i bystyret, humrer Steen.

Kampanjen har fått navnet «søppelmysteriet» siden det er søppel mange kaster ubevisst, og som de færreste vil innrømme.

750 tonn i året

Hver dag kastes mer enn to tonn søppel rett på gaten, viser tall fra Rusken. I løpet av ett år er det snakk om 750 tonn. Og det er ikke snakk om sofaer og kjøleskap, men kaffekopper, sneiper og andre ting folk kvitter seg med i forbifarten.

I disse dager vil man over store deler av byen kunne se plakater som blant annet spør om du er «glipper’n» eller «bommer’n».

Det er tilsammen fem typer søppelkastere plakatene henvender seg mot.

Også Koht innrømmet søppelkasting.

– Jeg snuser jo av og til, og det skjer at snusen bare glipper, sånn ned. Men to tonn søppel hver dag er et stort tall. Jeg har snakket med vennene mine om det, og bedt dem tippe hvor mye søppel som blir plukket i Oslo daglig. Noen tippet 100 kilo, sier Koht som ser på seg selv som «glipper’n».

Oslo er kåret til Europas miljøhovedstad i 2019.

Lover flere søppelkasser

Ruskengeneral Jan Hauger tror det ville ha blitt kastet langt mer søppel hvis de ikke hadde minnet folk om søppel-problematikken.

– Vi kan ikke gi oss. Det å jobbe med holdninger er en evigvarende jobb, sier Hauger.

– Hva skal folk gjøre når søppeldunken er helt full?

– Vi erkjenner at det er et problem, særlig om sommeren. Vi har over 3000 søppeldunker i byen, og skal nå se på plasseringen og hvor de blir mest brukt. Og så skal vi se hvordan vi kan løse dette, svarer Hauger.

Sporveissjef Cato Hellesjø sier at de kunne ha brukt mer penger på kollektivtrafikk hvis folk hadde forsøplet mindre.

Europas reneste by

Og Oslo har høye ambisjoner når det gjelder renhet.

– I forrige bystyreperiode fikk vi vedtatt at Oslo skal være Europas reneste by. Derfor er denne kampanjen veldig positiv. Jeg tror at alle bør tenke på hvordan vi kan sørge for å holde byen ren. For det viktigste er at vi som borgere ikke forsøpler, sier Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg (H).

Også han ble grillet av Koht, men hadde ikke kastet like mye søppel som byråd Steen.

– Jeg pleide å kaste blyantspisser på gulvet i klasserommet, innrømmet Solberg.