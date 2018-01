Ski-lørdagen kan bli perfekt

Like fint som sist søndag blir det ikke. Slike dager kommer til Nordmarka i Oslo bare noen få dager i året. Men også denne helgen kan bli et eventyr for de skiglade.

For magre vintre de siste årene er snudd til optimisme. Også denne helgen.

Yrs lørdagsvarsel for Oslo er bra, med et par minusgrader, så godt som ingen vind, strålende sol på formiddagen og ingen nedbør før mørket har senket seg over byen.

Minus fem grader i luften, overskyet og fem centimeter nysnø. Slik var forholdene ved Kikutstua i Nordmarka søndag, som Skiforeningen oppsummerer slik: «Det er nå fantastiske forhold i Marka».

Varmegrader og regn

Også søndag blir fin, selv om det blir mildere, varmegrader og litt regn om natten.

På Skiforeningens nettsider rapporteres det: «I løpet av de siste par ukene har vi fått mye snø i alle marker. Regn og mildvær har i det store og hele ikke gått utover skiføret, annet enn i lavereliggende strøk.»

Jan Gunnar Furuly

Aftenposten deler inntrykket etter en inspeksjonsrunde fra Maridalen til Kikut og hjem over Ullevålseter til Sognsvann fredag. Ullevålseter-Sognsvann var det klart svakeste partiet. Det ligger lavt, det brukes mye, og det skøytes mye i klassisksporene slik at de blir mindre og mindre forlokkende for hvert minutt som går.

Kikut-Kobberhaughytta-Skjennungstua derimot: Terning seks.

De ferske sporene

Trikset er å styre etter løypene som nylig er kjørt av løypebasene. Oversikten finner du på føremeldingen til Skiforeningen. På slike strekker er ikke bare sporene flotte, men snøen mellom dem frest opp, det er ikke så hardt og man får bedre feste i bakkene. Se likevel opp for hull som nedbøren har laget eller kvister vinden har brukket av trærne.

– Vi må regne med mange trefall og mye overheng som må ryddes, men løypebasene våre jobber så å si hele døgnet med både rydding og preparering. Vær på vakt i utforkjøringer, da det kan være et tre eller en gren som ligger over løypa rundt neste sving, advarer generalsekretær Eide på foreningens hjemmeside.

Felleski har nok sin styrke på føret vi får denne helgen, men våtvoks langt ned på fiolettskalaen skal også klare seg bra.

