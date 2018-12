I 14.20-tiden melder Oslo-politiet at de allerede har fått flere meldinger om trafikkuhell som følge av underkjølt regn i Oslo-området.

– Vi har fått meldinger om at det er spesielt glatt i sentrumsgatene der det er brostein, forteller operasjonsleder ved Oslo-politiet.

De ber bilister som ferdes på veiene 2. juledag, om å kjøre «særdeles forsiktig» og holde god avstand.

#Oslo #Asker #Bærum Det er nå underkjølt regn i vårt området, og vi har fått flere meldinger om trafikkuhell. Bilister oppfordres til å kjøre særdeles forsiktig, og holde god avstand. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) December 26, 2018

– Folk må vurdere om de i det hele tatt må ut og kjøre når det er så vanskelige forhold der ute, fortsetter operasjonslederen.

Politiet er i kontakt med veitrafikksentralen når de får meldinger om at det er glatt, slik at Veivesenet kan strø og salte.

Ifølge Yr.no vil faren være over rundt kl. 19.

De vanskelige veiforholdene var trolig også grunnen til at en bil havnet i T-banesporet ved Røa. Det førte til at linje 2 mellom Røa og Østerås ble stengt i en kort periode onsdag ettermiddag. Klokken 15 meldte politiet at T-banen igjen gikk i retning sentrum.

Morten Uglum

Glatt flere steder på Østlandet

Det er ikke bare Oslo som plages av regn og vanskelige veiforhold andre juledag. Også andre steder på Østlandet advarer politiet om svært vanskelige forhold.

På E6 ved Siggerud har en trailer kjørt av veien ved Siggerud. Ingen personer ble skadet da traileren kjørte ut av veien ved Assurtjernkrysset. På Twitter melder NRK Trafikk at det begynner å bli glatt mange steder ved Follo, Romerike og Østfold. Der er strøbilene ute.

På E16 ved Ådal i Buskerud kolliderte tre biler i en trailer. Nødetatene rykket ut og luftambulanse ble sendt til stedet der fem personer ble skadet.

Den første bilen traff traileren. De to andre kjørte inn i den andre bilen etterpå, forteller operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud til Dagbladet.

Ifølge Sør-Øst Politidistrikt ble ingen kritisk skadet. Her advarer politiet om at det er meget glatt på stedet. Tidligere onsdag advarte Vegtrafikksentralen sør om fare for glatte veier flere steder i øvre Buskerud.

Også Politiet i Innlandet melder om vanskelige kjøreforhold i sitt distrikt. Her er det også underkjølt regn som er årsaken. Flere biler har havnet i grøften uten personskader, og politiet ber bilister kjøre etter forholdene.

Saken oppdateres.