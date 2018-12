Oslo flommer over av nye spisesteder og har siste årene utviklet seg til et eldorado for folk som er glad i god restaurantmat. I fjor ble det startet opp rundt nye 50 restauranter i Oslo. Likevel står restaurant- og serveringsbransjen overfor et stort problem: Det finnes altfor få fagutdannede kokker her i landet.

– Det er veldig vanskelig å finne nok kvalifiserte folk til kjøkkenet. Mangelen på kokker er en stor utfordring, sier Ole Johan Tollefsen.