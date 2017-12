Det blåser opp til navnestrid om Oslos nye universitet. Meteorologer fraråder OsloMet.

Dersom Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) blir universitet, vil rektor Curt Rice at navnet blir Oslo Metropolitan University, forkortet OsloMet. På bokmål og nynorsk skal det hete Storybyuniversitetet.

I et innlegg i Khrono argumenterer Rice for hvorfor han mener dette er et godt navnevalg. Her kommer det også frem at det har vært en tidkrevende navneprosess med hele 200 ulike forslag.

Av disse kom Aker og Nova universitet lengst. HiOA har brukt 900.000 kroner på å finne nytt navn, ifølge Khrono.

Tor Stenersen, Aftenposten

Meteorologisk institutt frykter forveksling

Ikke alle er like begeistret for det nye navnet. I et brev til Kunnskapsdepartementet gjør Meteorologisk institutt oppmerksom på at de har MET som sin offisielle forkortelse.

– Vi er bekymret for at det kan oppstå en sammenblanding av de to institusjonene, sier direktør Roar Skålin.

Meteorologene frykter forveksling i mediene, på nettet, blant allmennheten og når post skal sendes til den ene eller andre institusjonen. Det er særlig internasjonalt det kan oppstå en sammenblanding, mener Skålin da «met» er en forkortelse for meteorologi som brukes internasjonalt.

Cornelius Poppe / NTB scanpix

Meteorlogisk institutt oppfordrer derfor departementet til å fraråde HiOA å velge OsloMet som nytt navn.

– Hvilket navn de skal ha, legger ikke vi oss borti, men vi synes dette navnevalget lå veldig nært vårt, sier Skålin.

Det er ikke rektor Curt Rice enig i.

– OsloMet er noe annet enn MET, og forkortelsen kommer av to forskjellige ord. Institusjonene er så ulike, og innholdet og målgruppene så forskjellige, derfor er jeg ikke redd for forveksling, sier han til Aftenposten.

Navneforslaget styrebehandles trolig fredag

Den sakkyndige komiteen som har vurdert søknaden til HiOA, anbefaler at høyskolen skal få status som universitet. Tirsdag behandles saken i styret i NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Fredag fremmer rektor forslag til navn på det nye universitetet for HiOAs styre. Navneforslaget må også godkjennes Kunnskapsdepartementet.

Meteorologenes ønsker blir ikke hørt.

– Jeg kommer til å foreslå «OsloMet – Storbyuniversitetet» og «OsloMet – Oslo Metropolitan University», som henholdsvis norsk og engelsk versjon av navn på det nye universitetet, for styret ved HiOA førstkommende fredag, sier rektor Curt Rice.

Avdelingsdirektør Rolf Larsen i Kunnskapsdepartementet ønsker ikke å gi noen kommentarer til navnevalget på nåværende tidspunkt.

– Navnet fastsettes av Kongen i statsråd. Kunnskapsdepartementet vil forberede en sak for Kongen i statsråd når vi har mottatt akkrediteringssøknaden fra HiOA, sier han.