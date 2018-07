Det var gule trøyer som dominerte på de mange langbordene foran storskjermene på Kontraskjæret da Sverige spilte mot England lørdag ettermiddag.

– Jeg er veldig skuffet. Sverige spilte for dårlig, jeg er rett og slett skuffet over innsatsen, sier Sverige-tilhenger Victoria Edberg (18).

Hun er halvt svensk og har akkurat kommet hjem fra to ukers ferie i Sverige.

– Der har det vært skikkelig VM-stemning, så det er kjedelig at vi er ute nå, sier Edberg.

Ingvild Fjelltveit

Ingvild Fjelltveit

Krangling mellom supportere

Like etter kampen meldte politiet at det oppsto krangling mellom 20–30 personer mot slutten av kampen.

– Det startet med at to personer begynte å småsloss foran hovedskjermen. Noen vektere i nærheten prøvde å få dem fra hverandre, men klarte det ikke. Så eskalerte det til krangling og ølkasting, men da politiet kom til en patrulje løste gruppen seg opp ganske raskt, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt.

Ingen kom til skade, men en person er anholdt og vil trolig bli anmeldt for å ha kastet øl på politiet, opplyser operasjonslederen.

Humøret på topp

Det er første gang på 24 år at Sverige i en VM-kvartfinale. Og selv om en del var skuffet over at det ble 2–0-tap mot England, var stemningen på Kontraskjæret god, også etter kampen.

– Vi er stolte over å ha kommet så langt. Så vi taper med flagget til topps, sier svenske Marie Stigenberg.

Mange gulkledde supportere reiste seg de siste minuttene for å hylle det svenske lagets innsats.

– Det blir feiring i kveld uansett, sier Micaela Melin (31).

Ingvild Fjelltveit

Ingvild Fjelltveit

England-fansen jublet

England-tilhengerne var i klart mindretall i Oslo sentrum, men på Kontraskjæret klatret grupper av Engelske-supportere opp på bordene da det ble klart at England er videre i VM.

– Hvor glad jeg er nå? Elleve av ti! sier britiske Lee Bannister, som har bodd i Lillestrøm i mange år.

Han roser samspillet mellom de svenske og de britiske supporterne under kampen.

– Det har vært en veldig fin og vennskapelig tone hele ettermiddagen, sier han.

Ingvild Fjelltveit

Forventer 300.000 besøkende i løpet av VM

Det er kapasitet til å ha i overkant av 8.000 tilskuere inne på Kontraskjæret-området på en gang, ifølge arrangøren Fotballfesten AS. Under kveldens første var langbord og tribuner fullsatt.

Daglig leder i Fotballfesten Geir Oterhals sa tidlig i mesterskapet at de forventer at 300.000 besøkende innen mesterskapet er over. Under mesterskapet i 2016 var det totalt rundt 226.000 besøkende som var innom Kontraskjæret for å se fotball.