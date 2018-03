Nabo siktet for drapet på Bjørndal

Mandag morgen ble en polsk statsborger i 30-årene funnet hardt skadet i et garasjeanlegg på Bjørndal sør i Oslo. Mannen var skutt, og døde av skadene tirsdag ettermiddag.

Tirsdag kveld meldte en mann seg for politiet. Han ble pågrepet og siktet for drapet. Nå viser det seg at også den siktede bodde i samme nabolag. Han er registrert bosatt på en adresse drøye 100 meter fra der liket ble funnet.

Siktede, som er i begynnelsen av 30-årene, skal ha bodd der i en årrekke.

– Vi kan si at han har en tilknytning til stedet, men ønsker ikke å gå i detaljer, sier politiinspektør Grete Lien Metlid, sjef for felles etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt.

Kjenning av politiet

Mannen som nå er siktet har pakistansk opprinnelse, men er født i Norge. Han er kjenning av politiet da han har vært involvert i flere mindre forhold de siste årene.

Ifølge dommer fra Oslo tingrett er mannen blant annet dømt for flere tilfeller av kjøring i ruspåvirket tilstand, kjøring uten førerkort og oppbevaring av mindre kvantum narkotika (en gang).

– Vi kjenner ham fra tidligere forhold, bekrefter Metlid.

Aftenposten er kjent med at politiet har sikret svært gode videobilder fra åstedet. Disse blir sentrale bevis i saken.

Samtykker i fengsling

Politiet har foreløpig ikke avhørt mannen. Etter planen blir han fremstilt til varetektsfengsling klokken 15 torsdag.

– Han har samtykket til fengsling. Han har også samtykket til at fengslingsmøte går som kontorforretning, sier Metlid.

Mannen er foreløpig ikke avhørt.

– Det var ikke mulig å avhøre ham på onsdag, sier Metlid.

Politiet ønsker ikke å gå i detaljer på hva som har skjedd, men det er trolig snakk om et tilfeldig offer.

– En situasjon kan ha oppstått som førte til at han ble skutt. Han kan ha blitt et tilfeldig offer. Offeret skal ikke ha noe tilknytning til det kriminelle miljøet, sier Metlid.

To løslatt

Bare timer før polakken ble funnet med skuddskader, ble tre personer pågrepet etter en skyteepisode på Lambertseter. Ingen ble skadet i denne episoden. Det ble funnet flere våpen i bilen de kjørte.

Disse tre ble varetektsfengslet tirsdag. Senere ble ytterligere to personer pågrepet i denne saken, men de to er nå løslatt.

– Vi ser en tilknytning mellom sakene. Siktede fra saken på Bjørndal har tilknytning til siktede fra saken på Lambertseter. Vi har mye informasjon om denne saken nå. Nå jobber vi videre for å kartlegge hva som har skjedd og hva slags sammenheng sakene har, sier Metlid.

Aftenposten har også prøvd å innhente kommentar fra advokat Morten Furuholmen som er forsvareren til den siktede i Bjørndal-saken. Han har ikke svart på Aftenposten henvendelse.