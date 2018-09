20 grader målt på Blindern – nok en gammel værrekord er knust

Det slår rekorden fra 1947 på 104 nordiske sommerdager i løpet av et år, målt på målestasjonen på Blindern i Oslo.

– Når temperaturen kommer over 20 grader, kaller vi det nordiske sommerdager. Dager med over 25 grader er europeiske sommerdager og dager med over 30 grader kalles tropedager, sier Bente Wahl, vakthavende meteorolog.

Mange tropedager

– Vi har også hatt mange tropiske dager i Oslo i år, med 13 dager over 30 grader. Men det har ikke vært mange nordiske sommerdager i september, så denne onsdagen gir oss en blaff av sommer, sier Wahl.

Nå har gradestokken bikket 20 grader på Blindern i #Oslo 🌡️ Det betyr at dette er nordisk sommerdag nummer 105 på stasjonen i år, som slår rekorden fra 1947 på 104 nordiske sommerdager i løpet av året. pic.twitter.com/J8UKMN2MRg — Meteorologene (@Meteorologene) September 26, 2018

Kaldere til helgen

Wahl forteller at været vil snu i Oslo og på Østlandet torsdag.

– Da blir det litt gråere og vi vil nok få en passasje av litt nedbør. Fra fredag får vi nordavind, så det blir også kaldere, sier Wahl.

I helgen får Oslo og Østlandet et stort sett greit høstvær, med litt sol og sønnavind.

– Men temperaturene vil bli adskillig lavere, rundt 10–15 grader, sier Wahl.