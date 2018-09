Som del av budsjettforliket for 2018 mellom KrF og regjeringenspartiene, fikk KrF gjennomslag for å innføre en ny minstenorm for lærertetthet i grunnskolen. Det er satt av penger i statsbudsjett for å få det til.

Fra høsten 2018 skal det være maksimalt 16 elever pr. lærer på 1. til 4. trinn på den enkelte enkelt skole. På 5. til 10. trinn skal det være maksimalt 21 elever pr. lærer.

Spesielt for Oslo slår vedtaket heldig ut. Hovedstaden ble sikret over 600 nye lærerstillinger, nesten 25 prosent av totalen.

For den enkelte rektor kan imidlertid virkeligheten være en annen. Flere Oslo-skoler har fra tidligere år dratt med seg budsjettunderskudd, som de må håndtere.

Fakta: Skjermer kutt-skolene Til mye støy vedtok bystyreflertallet i vinter å endre den såkalte ressursfordelingsmodellen, som blant annet avgjør hvor mye penger hver enkelt grunnskole i Oslo får pr. elev. Skoler over hele byen fikk redusert budsjettene sine, men i sum innebar endringene at millioner ble flyttet fra skoler i vest og indre by, til skoler til skoler i Groruddalen og Søndre Nordstrand. Skolene dette gjelder, og som samtidig manglet lærerårsverk for å oppfylle den nye statlige minstenormen, fikk tidlig i vår beskjed om ikke å gjøre lærere overtallige. I stedet kan de budsjettføre et fastsatt økonomisk krav overfor etaten for få regnskapet i balanse.

Skoler som har henvendt seg til Utdanningsetaten med spørsmål om dette, har fått som svar at budsjettdisiplinen er viktigst, og at etaten har forståelse for at de utsetter å ansette flere lærere. Det fremgår av e-poster til og fra økonomidirektør Thomas Bang i etaten, som Aftenposten har fått innsyn i.

«Skoler som har med seg et merforbruk fra tidligere, må ta hensyn til det ved oppfyllelse av lærernormen. Det kan for eksempel gjøres ved at ansettelse av lærere avventes til økonomien tilsier det», skriver Bang.

«Oppfyllelse av lærernormen kan ikke være overordnet den økonomiske rammen», skriver Bang også.

Vet ikke hvor mange det gjelder

Aftenposten har spurt Bang om grunnlaget for denne vurderingen.

– Det følger av kommunelovens §48 at underskudd (merforbruk) fra tidligere år må dekkes inn i det påfølgende års budsjett. Dette gjenspeiles i økonomireglementet for Oslo kommune og er videreført til skolene, sier Bang.

Han viser til at det for de fleste skoler innebærer «en moderat forsinkelse» i å oppfylle den stortingsvedtatte normen.

– For skoler med større merforbruk, er det viktig at de får økonomien under kontroll før de ansetter flere lærere. Det er lettere å avvente ansettelse av lærere enn å gjøre lærere overtallige, sier Bang.

Etaten har foreløpig ikke tall for hvor mange skoler det gjelder.

Byrådet: Lærerdekning viktigst

Lærerorganisasjonen Utdanningsforbundet har i noen måneder bedt om et svar fra politisk ledelse om hvorvidt Utdanningsetatens syn er i tråd med hva byrådet faktisk ønsker. Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) har tidligere understreket viktigheten av at Oslo så fort som mulig oppfyller den nye normen.

Svaret fra Thorkildsens byrådsavdeling kom denne uken. I brevet slår de fast:

«De statlige midlene til oppfyllelse av lærernormen er øremerkede og skal benyttes til lærere. Dette har byrådsavdelingen understreket overfor Utdanningsetaten».

Thorkildsen har ikke noe ønske om å kommentere saken utover dette.

Kopi av brevet er gått til Utdanningsetaten.

Lærerne fornøyd med svaret

Jorunn Folkvord er styremedlem i Utdanningsforbundet i Oslo og den som har holdt i saken fra forbundet side. Hun mener budskapet ikke er mulig å misforstå.

– Vi leser svaret som om byråden er opptatt av at de ekstra midlene garantert skal føre til flere lærerstillinger, og at ekstra tilførte midler ikke skal forsvinne i tidligere underskudd, sier Folkvold.