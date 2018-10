Elgkalv drept av ulv ved Sognsvann

– Det er ikke første gang det er ulv ved Sognsvann, men det er første gang vi finner et kadaver som er tatt av ulv, så nært sentrum, sier fallviltjeger Tore Wendt Jonassen i viltnemnda i Oslo til Aftenposten mandag kveld.

Det var Nordre Aker Budstikke som først meldte om funnet som en elgjeger gjorde i skogen mellom Sognsvann og Ullevålseter i Oslomarka mandag.

Kalven var så godt som helt oppspist da den ble funnet, og hadde store bittskader. Flere ribbein er kuttet tvers av, helt inn til ryggraden.

– En ulv ville hatt problemer med en voksen elg, men når det gjelder en elgkalv vil den bli spist opp i løpet av noen ganske få dager. Derfor tror vi ulven har tatt dette dyret i løpet av helgen, sier Wendt Jonassen.

Vinteren 2017–2018 ble det registrert 70–71 ulver som bare holdt til innenfor Norges grenser. I tillegg ble det registrert 45 ulver som lever i grenserevir på begge sider av riksgrensen mot Sverige, ifølge Rovdata.

I dette tilfellet dreier dette seg om ei svensk ulvetispe som har vandret inn i marka i løpet av sist vinter. Denne skal ha blitt fotografert av et viltkamera lenger inn i Oslomarka tidligere i år.

Tore Wendt Jonassen

– Det er noen som sier at det kan også være to dyr, også en hannulv, men dette er ikke bekreftet, sier Wendt Jonassen.

Samtidig understreker fallviltjegeren at folk ikke trenger å være redd for å gå i marka. Wendt Jonassen ønsker ikke å oppgi nøyaktig hvor elgkadaveret ble funnet, annet enn at det var i skogen mellom Sognsvann og Ullevålseter. Dette området trekker til seg mange tusen ivrige turgåere hver eneste helg.

–Ulven var veldig nære bebyggelsen, den følger bare maten. Likevel er det ingen grunn til å være redd ulven. Derimot kan løshunder, spesielt løse jakthunder, bli utsatt for ulveangrep, sier han. Det er heller ikke første gang at det er ulv i Nordmarka, derimot er det sjelden at den er så nær bebyggelsen.

Elgjegeren som fant kadaveret har jaktet i dette området i Nordmarka i 35 år. Han ønsker ikke navnet sitt i avisen, men sier til Nordre Aker Budstikke at han ikke er så glad i ulv.

– Men nå er det bestemt at vi skal ha ulv, så da må jeg forholde meg til det. For meg gjør det ikke så mye at det er ulv, for jeg jakter ikke med hund. Men de som gjør det, og de som går på tur ved Sognsvann med hund, bør nok ha kontroll på hvor de har hunden sin, sier jegeren til avisen.