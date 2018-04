Torsdag 19. april er det kåring av russebusser i Askerhallen. Der møter også inspektører fra Statens vegvesen. De legger merke til en russebuss med britiske skilter.

Det tar ikke mange minutter før inspektørene får mistanke om grove feil på bussen. De ringer politiet, som sørger for at bussen kjøres til Risløkka trafikkstasjon. Der viser en grundig undersøkelse at bussen har svært alvorlige feil og mangler.